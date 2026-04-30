Citroën Saxo VTS: 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου

Πριν από τριάντα χρόνια, η Citroën άφησε το στίγμα της στον κόσμο των compact σπορ αυτοκινήτων με το Saxo VTS. Αντί να είναι απλώς ένα αυτοκίνητο πόλης με ένα φανταχτερό σήμα, ενσάρκωσε ένα σαφές όραμα: να προσφέρει σε όλους τους λάτρεις της οδήγησης ένα πραγματικό go-kart για το δρόμο – αξιόπιστο, προσιτό και κατασκευασμένο για διασκέδαση. Τριάντα χρόνια αργότερα, η Citroën γιορτάζει την επέτειο του μικρού γαλλικού σπορ αυτοκινήτου που συνδύασε με επιτυχία την οδηγική απόλαυση με τις προσιτές επιδόσεις.

Από το AX στο Saxo VTS: Ο αθλητισμός είναι στο αίμα τους

Για να κατανοήσουμε την προέλευση του Saxo VTS, πρέπει να ανατρέξουμε στο AX. Το AX, που κυκλοφόρησε το 1986, καθιέρωσε τη Citroën στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων πόλης με τα AX Sport και AX GTi, χάρη στον άψογο χειρισμό τους και την τρομερή αναλογία ισχύος-βάρους. Το Saxo, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1996, αρχικά διαδέχθηκε το AX ως το βασικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια χρονιά, το Saxo VTR έκανε το ντεμπούτο του με έναν κινητήρα 1.6 λίτρων 8 βαλβίδων που απέδιδε 90 ίππους. Στη συνέχεια, ήρθε το μοντέλο που προοριζόταν να συνεχίσει την κληρονομιά του AX GTi: το Saxo VTS, με κινητήρα 1.6 λίτρων 16 βαλβίδων TU5J4 που απέδιδε 120 ίππους.

Ενώ οι σχεδιαστική εικόνα του Saxo ήταν έργο του Ιταλού σχεδιαστή Donato Coco, ένας πολύ νέος σχεδιαστής ανέλαβε να σχεδιάσει την σπορ έκδοση. Η πρώτη κιόλας ανάθεση του Gilles Vidal στη Citroën, το 1996, ήταν ακριβώς η ανάπτυξη του κιτ αμαξώματος VTS. Ήταν μια σχολαστική δουλειά, που χαρακτηριζόταν από τις προεξοχές των φτερών προσεκτικά ενσωματωμένες στα μαρσπιέ και τους διευρυμένους προφυλακτήρες. Στα πίσω φτερά, η προέκταση εκτείνεται από τον θόλο του τροχού μέχρι την εγκοπή της πόρτας, «γλυστρώντας» κομψά κάτω από το πλευρικό προστατευτικό πλαίσιο.

120 ίπποι, 935 κιλά: Η νικήτρια φόρμουλα για ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο

Το Saxo VTS κρατάει καλά κρυμμένη την αληθινή του φύση. Με ένα σχεδιασμό που παραμένει γενικά διακριτικό – με ένα σήμα 16V στα πίσω φτερά, μια χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης και ειδικές ζάντες αλουμινίου – δεν φωνάζει για τις δυνατότητές του. Κι όμως, κάτω από το καπό, ο κινητήρας TU5J4 απέδιδε 120 ίππους στις 6.600 σ.α.λ., με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο 5 ταχυτήτων με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, ωθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7’’.

Αλλά το πλαίσιο ήταν αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά: ένα μπροστινό μέρος με χειρουργική ακρίβεια στην οδική συμπεριφορά του, καλά ρυθμισμένο υδραυλικό τιμόνι και ένα παιχνιδιάρικο πίσω μέρος που δεν δίσταζε να απελευθερωθεί τη στιγμή που κάποιος προκαλούσε το αυτοκίνητο. Σε δρόμους με στροφές, το Saxo VTS άντεχε σε συγκρίσεις με αυτοκίνητα πολύ μεγαλύτερα και πιο ισχυρά από αυτό. Οι αεριζόμενοι μπροστινοί δίσκοι ολοκληρώνουν την εικόνα ενός μικρού σπορ αυτοκινήτου σχεδιασμένου για καθαρή οδηγική απόλαυση.

Το Saxo VTS δεν θα επαναπαυόταν ποτέ στις δάφνες του. Μέχρι τα τέλη του 1997, μια αρχική αναβάθμιση της γκάμας αναδιοργάνωσε την σπορ οικογένεια και το 16βάλβιδο μοντέλο απέκτησε το σήμα «16v» που φορούσε κάποτε το ZX. Αυτή ήταν επίσης μια ευκαιρία για τη Citroën να κάνει την ονομασία VTS ευρύτερα διαθέσιμη. Ενώ η έκδοση 16v των 120 ίππων παραμένει το ιερό δισκοπότηρο, η σπορ εμφάνιση και το εκλεπτυσμένο πλαίσιο του VTS συνδυάζονται τώρα με πιο προσιτούς κινητήρες για να προσελκύσουν μια ευρύτερη πελατειακή βάση που αναζητά αισθητικό δυναμισμό χωρίς απαραίτητα να δίνει προτεραιότητα στην καθαρή απόδοση. Η γκάμα VTS καλωσόρισε έτσι τον 1.6i των 90 ίππων (προηγουμένως προορισμένο για το VTR), τον 1.6i των 100 ίππων, ακόμη και τον 1.4i των 75 ίππων.

Το 1999, ένα σημαντικό facelift μεταμόρφωσε το μπροστινό μέρος του με προβολείς σε σχήμα αμυγδάλου, καμπυλωτό καπό και μάσκα με μεγάλα σιρίτια. Έτσι, το VTS εκσυγχρονίστηκε χωρίς να χάσει κανέναν από τον χαρακτήρα του. Παραγόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2003 στο εργοστάσιο του Aulnay-sous-Bois πριν δώσει τη θέση του στο C2, το Saxo VTS εγκαταλείφθηκε μετά από μια επιτυχημένη επταετή πορεία.

Στους αγώνες όσο και στον δρόμο, το Saxo VTS δείχνει τις δυνατότητές του

Μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά, το Saxo VTS απέδειξε στον ανταγωνισμό στους αγώνες αυτό που είχε ήδη υπονοηθεί στο δρόμο. Είτε σε ράλι, ράλικρος, αγώνες πίστας, είτε σε αγώνες στον πάγο, το μικρό Citroën αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, προσιτό και ευέλικτο «εργαλείο».

Η Citroën Sport δημιούργησε ένα πραγματικό αγωνιστικό οικοσύστημα γύρω από αυτό: Saxo Cup, Saxo Challenge, Saxo Rallycross, Saxo Glace, το καθένα με το δικό του σύνολο κανόνων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν τους αγώνες με ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι σειρές απαιτούσαν τη χρήση του κινητήρα παραγωγής, απόδειξη ότι το πλαίσιο του Saxo VTS ήταν ένα όπλο από μόνο του.

Αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο χρησίμευσε έτσι ως πεδίο εκπαίδευσης για μια ολόκληρη γενιά οδηγών. Ονόματα όπως οι Patrick Henry, Yoann Bonato, Marc Amourette και Pierre Llorach μπήκαν στον κόσμο των αγώνων χάρη στο saxo πριν ακολουθήσουν πολύ ευρύτερες καριέρες. Επομένως, το Saxo VTS δεν ήταν απλώς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, αλλά και μια σχολή για σπορ οδήγηση. Το 2001, οι Sébastien Loeb και Daniel Elena έγιναν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές WRC Νέων με ένα Saxo Super 1600.

Τριάντα χρόνια μετά, ένα μοντέλο που αντέχει ακόμα στη δοκιμασία του χρόνου

Σήμερα, το Saxo VTS έχει γίνει από μόνο του ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Τα καλοδιατηρημένα αντίτυπα γίνονται ολοένα και πιο σπάνια και οι λάτρεις του δεν διστάζουν να ταξιδέψουν σε όλη τη Γαλλία για να βρουν ένα σε καλή κατάσταση. Το όνομα Saxo VTS εξακολουθεί να εμφανίζεται στις λίστες συμμετοχών για περιφερειακά ράλι, απόδειξη της εξαιρετικής μακροζωίας του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιορτάζοντας την 30ή επέτειό του, η Citroën αποτίνει φόρο τιμής σε ένα μοντέλο που, με τον δικό του τρόπο, ενσάρκωσε το πνεύμα της μάρκας: δημιουργικό, προσιτό και απίστευτα αποδοτικό. Το Saxo VTS είναι η ιστορία ενός μικρού αυτοκινήτου που ποτέ δεν σκέφτηκε.

