Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους

Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εκτείνεται σε όλο τον μήνα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Μάιο με δράσεις που αναδεικνύουν τη μουσική ως εμπειρία συμμετοχής και σύνδεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και συναυλία, η παρουσία της Τάνιας Γιαννούλη στη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», καθώς και η ανοιχτή στο κοινό παρουσίαση του κύκλου φωνητικής της Μαρίας Παπαγεωργίου. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται από μια ειδική προσφορά, ξεναγήσεις και δράσεις για οικογένειες.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάθε Παρασκευή | Προσφορά 1+1 εισιτήριο

Κάθε Παρασκευή του Μαίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την επίσκεψή του στην μόνιμη έκθεση με ειδική προσφορά 1+1 εισιτήριο για όλη την ημέρα. Μια ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε ή να ανακαλύψετε ξανά τη ζωή, τη φωνή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίας Κάλλας, μαζί με την παρέα σας.

Ωράριο λειτουργίας τις Παρασκευές: 10:00–21:00

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 | The Eternal Cycle of Voice | Παρουσίαση κύκλου φωνητικής με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, σε συνεργασία με την γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιό και δασκάλα φωνητικής Μαρία Παπαγεωργίου, παρουσιάζει την ολοκλήρωση του κύκλου φωνητικής “The Eternal Cycle of Voice” με μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 στον προαύλιο χώρο του Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την κορύφωση του κύκλου φωνητικής, ο οποίος υλοποιήθηκε στο Μουσείο Μαρία Κάλλας από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2026, με επίκεντρο τη συλλογική φωνή και τη συνδημιουργία. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και πολυφωνικά τραγούδια, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τη φωνή ως μέσο έκφρασης και σύνδεσης, διαμορφώνοντας σταδιακά μια μικρή, ζωντανή μουσική κοινότητα.

Τρίτη 12 & Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | Δωρεάν Ξεναγήσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας με μεγάλη χαρά συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και σας προσκαλεί σε δύο δωρεάν ξεναγήσεις στον κόσμο της κορυφαίας υψιφώνου του 20ού αιώνα.

Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη ξενάγηση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τόσο τις εμβληματικές στιγμές της καριέρας της όσο και λιγότερο γνωστές, προσωπικές πτυχές της ζωής της που τη διαμόρφωσαν ως παγκόσμιο σύμβολο της όπερας.

Πέμπτη 14 Μαΐου | Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο: Τάνια Γιαννούλη

Τα «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» του Μαϊου φέρνουν τη διεθνούς φήμης πιανίστα Τάνια Γιαννούλη, μια τολμηρή καλλιτέχνιδα που δεν σταματά να εξερευνά τους κόσμους της μουσικής μέσα από τις συνθέσεις, τους λυρικούς πειραματισμούς και τις δημιουργικές συνεργασίες της.

Με μαέστρο της συνάντησης τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Φλωράκη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις σκέψεις γύρω από την ιδιαίτερη γλώσσα της jazz και τα καλλιτεχνικά πλάνα της που δεν σταματούν, αλλά και να ακούσει τους ονειρικούς αυτοσχεδιασμούς της στο πιάνο του μουσείου.

Κυριακή 17 Μαΐου | Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, το Μουσείο Μαρία Κάλλας συμμετέχει ενεργά τιμώντας τον θεσμό την Κυριακή 17 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (10:00–19:00). Το κοινό προσκαλείται να ανακαλύψει την πολυαισθητηριακή εμπειρία του μουσείου και να έρθει σε επαφή με τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της Μαρίας Κάλλας, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην τέχνη και τη κληρονομιά της.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, στις 13:30, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο εκδηλώσεων του μουσείου η συναυλία «Στιγμές Ρομαντισμού: Πιάνο και Βιολοντσέλο». Η πιανίστα Βίβιαν Μπρέντα και η τσελίστρια Βάνια Παπαδημητρίου ερμηνεύουν ένα εκλεκτό πρόγραμμα με έργα των Frédéric Chopin, Edward Elgar, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Franz Schubert και Sergei Rachmaninoff, προσφέροντας μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων στα Αγγλικά – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 30 Μαΐου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κυριακή 17 Μαΐου, 9:30 | MCM BABIES | Φφφ Φύσα! Παιχνίδια με το νερό!

Έχεις παίξει ποτέ παιχνίδια με το νερό; Τι μαγικό μπορεί να συμβεί;

Κι αν βάζαμε μαζί νερό, χρώμα και σαπούνι… τί θα δημιουργούσαμε;

Μαθαίνουμε να φυσάμε δυνατά και να γεμίζουμε τον αέρα με τις πιο μαγικές, πολύχρωμες φούσκες! Άραγε οι φούσκες χορεύουν στην μουσική; Θα το ανακαλύψουμε μαζί!

Ελάτε να πλατσουρίσουμε στη βεράντα του Μουσείου με θέα, σε ένα φαντασμαγορικό, δροσερό βρεφικό πρόγραμμα γεμάτο νερό, χρώματα και απρόσμενα αισθητηριακά υλικά.

Για ηλικίες 8- 36 μηνών

Κυριακή 17 Μαΐου, 11:00 | MCM KIDS | Μουσικό Μυστήριο

Σσσσς…! Κάποιος ξεκούρδισε το πιάνο και η παράσταση δεν μπορεί να ξεκινήσει!

Ένα φαντασμαγορικό μουσικό μυστήριο μέσα στους χώρους του Μουσείου Μαρία Κάλλας που οι οικογένειες καλούνται να το λύσουν μαζί: τρία σκηνικά δωμάτια ζωντανεύουν τρεις διαφορετικές όπερες, γεμάτες ήχους, ιστορίες και κρυμμένα στοιχεία. Οι νότες από το πιάνο και πολλά ακόμα έχουν χαθεί. Ποιος θα λύσει το μυστήριο για να ξεκινήσει η παράσταση;

Για ηλικίες 5-10 ετών

Κυριακή 30 Μαΐου, 11:00 | MCM KIDS | Μουσικά παιχνίδια του νερού

Το νερό έχει ήχο άραγε; Χρώμα; Τι σχέση μπορεί να έχει η όπερα με το νερό;

Στη βεράντα του Μουσείου Μαρία Κάλλας, παιδιά και συνοδοί μπαίνουν σε έναν κόσμο όπου οι ήχοι γίνονται χρώματα και το νερό γίνεται μουσική. Εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε την κλασική μουσική και την όπερα μέσα από παιχνίδια με ήχους, χρώματα, ρυθμούς και φαντασία. Σταγόνες νερού, χρώματα, μουσική και ψίθυροι μεταμορφώνονται σε μελωδίες που ταξιδεύουν στον αέρα της πόλης και δημιουργούν έναν πολύχρωμο μουσικό καμβά με θέα! Ένα οικογενειακό πρόγραμμα γεμάτο ήχους, νερό και χρώμα, που κάνει τη μουσική μια εμπειρία που βλέπεις, ακούς και νιώθεις.

Για ηλικίες 3 – 6 ετών

