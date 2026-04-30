Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα

Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η καρδιά της Αθήνας θα χτυπάει στον ρυθμό του World of Beer. Υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της Ελλάδας έρχεται για τρίτη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πιο ανανεωμένο και πλούσιο από ποτέ.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία από ετικέτες μπύρας, live συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, stand-up comedy acts, πλήθος γευστικών επιλογών, αλλά και πολλές εκπλήξεις, σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.
Τι θα βρεις στο World of Beer:
Στάση #1: Το περίπτερο της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών
Με το που μπαίνεις στο φεστιβάλ, σε περιμένει η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, στο Περίπτερο #1.
Εκεί μπορείς:
Τόπος & ωράριο:
Ημερομηνία : 8–10 Μαΐου 2026
Γενικό ωράριο φεστιβάλ : Παρασκευή 8/5 : 14.00-00.00/ Σάββατο 9/5 & Κυριακή 10/5 : 12.00-00.00
Τόπος : Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Κόστος εισόδου:
6€ τιμή προπώλησης online | 8€ στην είσοδο
Στο εισιτήριο γενικής εισόδου δεν περιλαμβάνονται τα stand up comedies, τα οποία έχουν χωριστό εισιτήριο.
Το εισιτήριο γενικής εισόδου περιλαμβάνει: συλλεκτικό ποτήρι World of Beer, αναμνηστικά δώρα, και τσάντα του φεστιβάλ.
Περισσότερες πληροφορίες: ellinikienosizithopoion.gr/festival-byras-world-of-beer
