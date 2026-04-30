ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 18:08
ADVERTORIAL

30.04.2026 16:54

Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα

Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η καρδιά της Αθήνας θα χτυπάει στον ρυθμό του World of Beer. Υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της Ελλάδας έρχεται για τρίτη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πιο ανανεωμένο και πλούσιο από ποτέ.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία από ετικέτες μπύρας, live συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, stand-up comedy acts, πλήθος γευστικών επιλογών, αλλά και πολλές εκπλήξεις, σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Τι θα βρεις στο World of Beer:

  • Μπύρες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο: Δοκίμασε τοπικά παραγόμενες ετικέτες από ελληνικές ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες, αλλά και επιλεγμένες εισαγόμενες μπύρες.
  • 3 standup comedy acts & 9 συναυλίες: Ένα συνεχές  πρόγραμμα ψυχαγωγίας από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα.
  • Γευστικούς σταθμούς και street food: Για να ταιριάξεις τη μπύρα σου με το ιδανικό πιάτο.
  • Παιχνίδια και διαγωνισμούς με δώρα: Για να κρατήσεις τη διασκέδαση σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Στάση #1: Το περίπτερο της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών

Με το που μπαίνεις στο φεστιβάλ, σε περιμένει η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, στο Περίπτερο #1.

Εκεί μπορείς:

  • να μάθεις πού θα βρεις τις αγαπημένες σου μπύρες ή να ανακαλύψεις νέες,
  • να παίξεις «Αλήθεια ή Μύθος» με ερωτήσεις γύρω από την μπύρα, και
  • να κερδίσεις μπύρες από τα Μέλη της Ένωσης που συμμετέχουν στο φεστιβάλ.

Τόπος & ωράριο:

Ημερομηνία : 8–10 Μαΐου 2026

Γενικό ωράριο φεστιβάλ : Παρασκευή 8/5 : 14.00-00.00/ Σάββατο 9/5 & Κυριακή 10/5 : 12.00-00.00

Τόπος : Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Κόστος εισόδου:

6€ τιμή προπώλησης online | 8€ στην είσοδο

Στο εισιτήριο γενικής εισόδου δεν περιλαμβάνονται τα stand up comedies, τα οποία έχουν χωριστό εισιτήριο.

Το εισιτήριο γενικής εισόδου περιλαμβάνει: συλλεκτικό ποτήρι World of Beer, αναμνηστικά δώρα, και τσάντα του φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες: ellinikienosizithopoion.gr/festival-byras-world-of-beer

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

