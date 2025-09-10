search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

10.09.2025 13:13

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Οι μετωπικές συγκρούσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες που βρίσκεται σε εξέλιξη η ΔΕΘ. Εχθές το βράδυ όμως περάσαμε σε άλλη πίστα, από εκεί που η αντιπαράθεση γινόταν για τα μέτρα και τις πολιτικές θέσεις, επεκτάθηκε και στα συνθήματα που χρησιμοποιούν τα δύο κόμματα.

Συγκεκριμένα, με αφορμή δύο από τα βασικά συνθήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, «μια Ελλάδα για όλους» και «συμβόλαιο αλήθειας», ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι «κλέβει» τα συνθήματα της ΝΔ.

«Σημασία προφανώς έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη την ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του», είπε χαρακτηριστικά.

Αν και η τοποθέτηση του ήταν μέσα στο βράδυ και με την Εθνική να παίζει απέναντι στη Λιθουανία, στο ΠΑΣΟΚ δεν είχαν απορροφηθεί από το ματς και απάντησαν άμεσα μέσω του εκπροσώπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.

«Χαιρόμαστε πολύ, που ο κ. Σκέρτσος μας παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών», αναφέρει η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά και καταλήγει με την φράση «το να μιλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αλήθεια, έχει καταντήσει το ανέκδοτο της ημέρας».

Εφ’ όλης της ύλης λοιπόν και αν χρειαστεί και μεταμεσονύκτια η αντιπαράθεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ακόμα είμαστε στο χαλαρό της σημείο, καθώς το σκληρό ροκ θα ξεκινήσει αμέσως μετά τα πυρά που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει στη ΝΔ με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

