ΠΑΣΟΚ: Η τριπλέτα των βασικών μέτρων που θα προτείνει ο Ανδρουλάκης και η λήξη συναγερμού για τον Τσίπρα

Στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζει τις προγραμματικές θέσεις που θα παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελλίδειο. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη εστιάσει σε μια ισχυρή τριπλέτα θέσεων που έχουν κοστολογηθεί από το οικονομικό επιτελείο του κόμματος και δεν τις έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη βδομάδα.

Η τριπλέτα αυτή αποτελείται από την πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Για κάθε μια από αυτές τις προτάσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξηγήσει από που θα προέλθουν τα χρήματα και θα στρέψει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, που αρνείται να τις υλοποιήσει.

Στο πλαίσιο της ευκαιρίας που θα έχει στην ΔΕΘ να έχει τα φώτα των ΜΜΕ πάνω του θα μοιράσει τις προγραμματικές θέσεις στην ομιλία του το Σάββατο και τα κύρια πυρά του στην κυβέρνηση θα τα εκτοξεύσει την Κυριακή από την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει.

Σε ότι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα στην Χαριλάου Τρικούπη προσωρινά υπάρχει λήξη συναγερμού, καθώς θεωρούν ότι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού έπαψε γρήγορα να απασχολεί τον δημόσιο διάλογο καθώς δεν είχε να εισφέρει όπως λένε κάτι νέο. Έτσι δεν αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στο πρόσωπο του ο Νίκος Ανδρουλάκης που προτιμά να μην συμβάλλει και εκείνος ώστε να βρίσκεται το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο. Προφανώς ωστόσο γνωρίζοντας ότι θα ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους για τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου, θα αφήσει τις αιχμές του κατατάσσοντας τον στο παλιό πολιτικό σύστημα και περιγράφοντας τον ως βολικό αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο ΠΑΣΟΚ θα περιμένουν να κινηθεί πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας με ανοιχτά χαρτιά και τότε να αντιπαρατεθούν μαζί του. Εκτιμούν παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπικά το έδαφος δεν δείχνει εύφορο για μια ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Χαριλάου Τρικούπη θέλουν ένα επικείμενο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού να κινείται κοντά στο δυνητικό 12%. Ποσοστό που δεν μπορεί να τον καταστήσει ούτε αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά ούτε και μπροστάρη της αντιπολίτευσης. Με τα δεδομένα αυτά περιμένουν το κύμα δημοσκοπήσεων που θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα για να ζυγίσουν εκ νέου τις κινήσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης για συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ: Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Tι απαντά το υπουργείο τουρισμού για την απεργία των ταξί