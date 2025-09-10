Blame game κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τις πολλαπλές κάλπες – Τι σημαίνει το άνοιγμα Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη και ο παράγοντας Τσίπρας

Τα κυβερνητικά στελέχη και οι περισσότεροι γαλάζιοι βουλευτές περιμένουν με αγωνία τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες για να διαπιστώσουν, αφενός την απήχηση που είχαν τα μέτρα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στο εκλογικό σώμα, και αφετέρου αν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω η κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% που της επιτρέπει να επαναφέρει την συζήτηση για την επίτευξη αυτοδυναμίας.

Την ίδια ώρα όμως γίνονται και έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναφορά του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο ΠΑΣΟΚ ως το μόνο κόμμα που δυνητικά θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί μετεκλογικά, εφόσον η επίτευξη της αυτοδυναμίας δεν θα ήταν εφικτή, ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη κάλπη.

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνοντας τους τόνους και κάνοντας ανοίγματα προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι δέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον τρόπο επιλογής νέων προέδρων σε ανεξάρτητες αρχές, που έχει λήξει η θητεία τους ενώ το κάλεσε να συζητήσουν μαζί τόσο το θέμα εθνικού απολυτηρίου όσο και αυτό της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά το 2026.

Το άνοιγμα αυτό ήρθε μετά από μια έντονη αντιπαράθεση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων με βαριές κουβέντες τόσο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε μιλήσει για «καμόρα» όσο και από την πλευρά της κυβέρνησης που είχε χαρακτηρίσει την αξιωματική αντιπολίτευση «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο φόβος του ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα

Αυτό που διερωτώνται γαλάζιοι βουλευτές είναι αν όντως το άνοιγμα και η πρόσκληση αυτή είναι ειλικρινής ή αν τελικά είναι η αφορμή για να νομιμοποιηθούν οι πολλαπλές εκλογές από τη στιγμή που όπως φαίνεται το ΠΑΣΟΚ ξορκίσει μια τέτοια μετεκλογική συνεργασία.

Άλλωστε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ακυρώσει οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο λέγοντας πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία όσες εκλογές κι αν χρειαστεί να γίνουν.

Και η επισήμανση αυτή καθίσταται πιο αναγκαία και υπαρξιακή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη στιγμή που επίκειται η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος θα απειλήσει το ΠΑΣΟΚ τόσο με αφαίμαξη ποσοστών όσο και με την πίεση να συνεργαστούν μετεκλογικά οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Σε αυτό το σκηνικό έστω και μια αμυδρά υποψία ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να του αποσπάσει ψηφοφόρους.

Φυσικά στην κυβέρνηση γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα τέτοιο σενάριο και γι’ αυτό πιθανώς να το προβάλουν, αφού βοηθά και εκείνος να απευθυνθούν στην κοινή γνώμη λέγοντας ότι «εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να ακούσουμε την εντολή των πολιτών και να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ αλλά αφού εκείνο δεν θέλει είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και δεύτερες και τρίτες εκλογές προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα».

Κόντρα με Σκέρτσο

Σε όλα αυτά πρέπει κανείς να σημειώσει και την χθεσινοβραδινή αιφνίδια όξυνση των σχέσεων των δύο κομμάτων καθώς ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για… «Clopy paste» όσον αφορά το σύνθημα με το οποίο κατεβαίνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη χρονιά στην ΔΕΘ και το οποίο είναι «Μια Ελλάδα για όλους», λέγοντας ότι το είχε χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία από το 2024 στην εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστας Τσουκαλάς αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με το ψέμα και ότι το να μιλά για αλήθεια έχει καταντήσει το ανέκδοτο της ημέρας.

Ο κ. Σκέρτσος επανήλθε κατηγορώντας τον κ. Ανδρουλάκη ότι κατατρύχεται από ακροδεξιά σύνδρομα.

Φαίνεται λοιπόν πως η κυβέρνηση θα χρησιμοποιεί την τακτική «καρότο και μαστίγιο» για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρώντας να ρίξει σε εκείνο τον «μουντζούρη» της άρνησης για μετεκλογικές συνεργασίες και προβάλλοντας τελικά την ανάγκη επίτευξης αυτοδυναμίας ως την μόνη ρεαλιστική λύση διακυβέρνησης της χώρας.

