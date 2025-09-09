ΠΑΣΟΚ: «Ναι» στα θετικά μέτρα Μητσοτάκη «όχι» σε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο βήμα της ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τελευταίος ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά από την πιο δύσκολη εποχή για το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη παρά την σκληρή κριτική που άσκησε. Εξάλλου η επιχειρηματολογία του που βασίζεται στο ότι εκείνο πρώτο κατέθεσε τις προτάσεις αυτές για τα θετικά μέτρα κάνει μονόδρομο την υπερψήφιση τους.

Ακριβώς όμως επειδή το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει στη Βουλή τα μέτρα που αφορούν τις φοροελαφρύνσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεκαθαρίσει ότι η αντιπολίτευση που στέκεται υπεύθυνα και δεν λέει σε όλα όχι, δεν σημαίνει ότι αποτελεί και πρόθυμο συνεταίρο της κυβέρνησης.

Κάπως έτσι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Θεσσαλονίκη και θεωρώντας δεδομένο ότι θα ρωτηθεί τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία αλλά η ΝΔ παραμείνει πρώτο κόμμα, θα τονίσει ότι δεν πρόκειται σε κανένα σενάριο να συγκυβερνήσει με την ΝΔ.

Σε ανύποπτο χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνησης με την ΝΔ, αυτό ακριβώς θα επαναλάβει από την ΔΕΘ. Ενδεικτική στην κατεύθυνση αυτή είναι και η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου που ανέφερε ότι όποιος θέλει και βλέπει θετικά τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να τον ψηφίσει, συμπληρώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν πολιτική αλλαγή.

Προφανώς στην Χαριλάου Τρικούπη δίνουν προτεραιότητα στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ενόψει της ομιλίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν έχουν τις «κεραίες» τους εστιασμένες και σε κάθε πληροφορία που αφορά την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Τελευταία παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι θεωρούν θέμα χρόνου την ανακοίνωση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει να εδραιώνεται η άποψη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός τελικά θα κινηθεί μετά τις εκλογές όταν θα έχουν αποσαφηνιστεί οι πολιτικές δυναμικές.

Μάλιστα, δεν περνούν απαρατήρητες οι διεργασίες μεταξύ μεσαίων στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και προσώπων που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα προσπαθώντας να ανοίξουν διαύλους μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά το γεγονός ότι η πλευρά Τσίπρα δεν κάνει καμία επίθεση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθώντας να αφήσει ανοιχτές τις γέφυρες, είναι απόφαση στη Χαριλάου Τρικούπη να συνεχιστεί η αποδόμηση Τσίπρα μέσω υπενθυμίσεων για τις ημέρες και τα έργα του όταν ήταν Πρωθυπουργός.

Με λίγα λόγια από το ΠΑΣΟΚ έρχονται ένα «ναι» στα θετικά μέτρα και δύο «όχι» το ένα σε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ και το άλλο σε κάθε δίαυλο με τον Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά για την εξειδίκευση των μέτρων: «Φορολογική πολιτική για τους λίγους – Η πλειοψηφία βρίσκεται εκτός»

Νέο κόμμα έκανε ο βανδαλιστής βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: «Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την παράβαση από την Ελλάδα της οδηγίας για τον ΦΠΑ»