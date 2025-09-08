Νέο κόμμα έκανε ο βάνδαλος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Στην ίδρυση ενός νέου δεξιού κόμματος προχώρησε ο πρώην βουλευτής της Νίκης και νυν ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος.

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, προχώρησε στην παρουσίαση ενός νέου πολιτικού κινήματος με την ονομασία «Ελληνικός Παλμός» από τη Θεσσαλονίκη.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού κινήματος πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».

Υπενθυμίζεται πως ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης εξελέγη με τη Νίκη στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Η αποπομπή του γνωστοποιήθηκε επισήμως με επιστολή που απέστειλε ο κ. Νατσιός στον πρόεδρο της Βουλής. Μετά τη διαγραφή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Νίκης» αριθμεί πλέον εννέα βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 23.

Στην ανακοίνωσή της, η «Νίκη» αναφέρει ότι η απομάκρυνση του βουλευτή αποφασίστηκε βάσει του άρθρου 9.4 του Καταστατικού, «το οποίο αναφέρεται στην απώλεια ιδιότητας μέλους σε πρόσωπα που έχουν υποπέσει σε σημαντικά παραπτώματα». Όπως επισημαίνεται, η ιδιότητα μέλους του κ. Παπαδόπουλου αναστέλλεται προσωρινά, ενώ η τελική απόφαση επί της ποινής θα ληφθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία θα κληθεί να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «Το τελευταίο διάστημα ο κ. Παπαδόπουλος είχε προβεί σε αρκετές διασπαστικές δράσεις, ενώ είχε διαφοροποιηθεί σε σημαντικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επιπλέον, κατά παράβαση του άρθρου 9.1 του Καταστατικού, ο κ. Παπαδόπουλος, τόσο σε εσωτερικές ομάδες του Κινήματος, όσο και δημόσια, είχε επιτεθεί με συκοφαντίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς στον Πρόεδρο και στα μέλη του Βουλευτηρίου, ενώ δεν αποδέχεται το Συνέδριο, το Καταστατικό και τα εκλεγμένα Όργανα του Κινήματος».

Ο βανδαλισμός έργων στην Εθνική Πινακοθήκη

Στις 10 Μαρτίου 2025, ο Παπαδόπουλος εισήλθε στην Εθνική Πινακοθήκη και προκάλεσε φθορές σε τέσσερα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» και πετώντας στο πάτωμα δύο από αυτά.

Μετά το γεγονός δήλωσε ότι τα έργα είναι βλάσφημα για την Ορθοδοξία και ότι σκοπός του δεν ήταν να τα καταστρέψει, αλλά να εκφράσει την αντίθεσή του να εκτίθενται σε κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, από την δημόσια Εθνική Πινακοθήκη. Δήλωσε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν είναι έργα τέχνης. Ο Παπαδόπουλος κρατήθηκε από αστυνομικούς για 6 ώρες στον χώρο της Πινακοθήκης μέχρι να αποφασίσει η εισαγγελέας υπηρεσίας αν το αδίκημα που είχε τελέσει ήταν πλημμέλημα ή κακούργημα δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος οι βουλευτές δεν διώκονται, φυλακίζονται ή περιορίζονται για πλημμελήματα ή κακουργήματα που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας χωρίς προηγούμενη άδεια της Βουλής πλην των κακουργημάτων που τελούνται επ’ αυτοφώρω. Εν τέλει, ο βουλευτής αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν θεωρήθηκε ότι στοιχειοθετείται φθορά ξένης ιδιοκτησίας κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κράτησή του παράνομη.

Για το περιστατικό, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επέβαλε περικοπή της μισής μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή. Την απόφαση του προέδρου της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια του Σώματος.

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ανέφερε πως δεν τίθεται θέμα διαγραφής του Παπαδόπουλου από το κόμμα. Αν και η Νίκη αρχικά αποστασιοποιήθηκε από την ενέργεια του βουλευτή, σημειώνοντας ότι «έδρασε αυτοβούλως», ο Νατσιός στη συνέχεια τον στήριξε δημόσια.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο Μυλωνάκης – «Δεν έλαβα “υπόμνημα” από “σημαίνον στέλεχος” του οργανισμού»