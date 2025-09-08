Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού

Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Αδωνις Γεωργιάδης και Τάσος Νικολαϊδης στον απόηχο των επεισοδίων της περασμένης εβδομάδας στο νοσοκομείο Δράμας που οδήγησαν στην ακύρωση της επίσκεψης του υπουργού Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλούμενος τα όσα αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου εργαζομένων μίλησε για απειλές σε βάρος του και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ ότι επικρότησε τα επεισόδια. «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα και μετά φυτέψτε μια εννιάρα σφαίρα στο κρανίο της σαύρας που θα έρθει», έχει αναρτηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Απέρριψε ο Τάσος Νικολαΐδης ότι επικρότησε τα επεισόδια, τονίζοντας πως κι εκείνος τα καταδίκασε. «Εσείς θα τρώγατε τη σφαίρα στο κεφάλι και είναι στη θέση του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης; Θα έπρεπε να είχε φύγει εάν κινδυνεύει ο υπουργός Υγείας», υποστήριξε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε. «Εγώ προκήρυξα 20 θέσεις για το νοσοκομείο Δράμας και πήγα να δω τι γίνεται με την παθολογική και αυτοί έλεγαν πως θέλουν να μου φυτέψουν σφαίρα. Και το ΠΑΣΟΚ Δράμας έβγαλε ανακοίνωση υπέρ τους. Το ΠΑΣΟΚ το επικρότησε όλο αυτό. Είχατε τα μούτρα ως ΠΑΣΟΚ Δράμας και δεν ντραπήκατε την ιστορία σας με όσα συνέβησαν στα μνημόνια», είπε και δήλωσε έκπληκτος από τα λεγόμενα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς –όπως είπε- το ΠΑΣΟΚ Δράμας μιλά για προσχηματική αποχώρησή του.

«Αφήστε τις υποκρισίες. Θέλετε να είστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν θα αφήσω έτσι την υποκρισία σας. Να πάτε στους τραμπούκους και να τους πείτε να σταματήσουν τους τραμπουκισμούς», είπε και πρόσθεσε πως θα επισκεφθεί το υπουργείο εάν του απευθύνει πρόσκληση ο σύλλογος εργαζομένων και του εγγυηθεί πως δεν θα γίνει κάποιο επεισόδιο.

Γιατί οι παθολόγοι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο, η χρόνια εγκατάλειψη και η υποχρέωση του Γεωργιάδη

Τα επεισόδια που συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Δράμας, ενόψει, εκείνη την ώρα, της επίσκεψης του Άδωνι Γεωργιάδη, έφεραν στο προσκήνιο με εκκωφαντικό τρόπο τα προβλήματα του συγκεκριμένου ιδρύματος.

Και μπορεί ο υπουργός Υγείας να ακύρωσε τελικά την επίσκεψή του επικαλούμενος τη «θερμή» υποδοχή, που του επιφύλαξαν οι υγειονομικοί, αλλά και φορείς της πόλης, ωστόσο το νοσοκομείο εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πλέον προβληματικά της χώρας – συναγωνιζόμενο ακόμα και εκείνο του Αγρινίου για παράδειγμα.

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO September 4, 2025

Όπως πολλά άλλα, το νοσοκομείο της Δράμας έχει κυρίως θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά εδώ πρόκειται για δραματική κατάσταση. Ειδικά η παθολογική κλινική είναι απογυμνωμένη – με μία μόνιμη μόνο, την διευθύντρια – παρά τις προκηρύξεις για 5 θέσεις που έχουν βγει στον αέρα, ακόμα και η τελευταία.

Είναι δε παροιμιώδης η αδυναμία του υπουργείου Υγείας να στελεχώσει την παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Σε βαθμό, που υγειονομικοί και άλλοι παράγοντες αναρωτιούνται τι συμβαίνει.

Ειδικά όταν τόσο ο δήμος, όσο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εγκρίνει κονδύλια, ως κίνητρα για τους παθολόγους που θα δεχθούν να υπηρετήσουν στη Δράμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμος διαθέτει 1.500 ευρώ και περίπου άλλα τόσα η Περιφέρεια, έστω κι αν δεν είναι άμεσα σε χρήμα: Πρόκειται για ποσά που προβλέπονται για κατοικία και σούπερ μάρκετ και διατίθενται απευθείας σε αυτές τις ανάγκες.

Το πρόβλημα αυτό θα ήταν από τα κεντρικά που θα συζητούσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αν γινόταν η επίσκεψη. Αλλά και χωρίς την επίσκεψη το πρόβλημα είναι εκεί, απαιτεί λύση και ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση εξεύρεσης αυτής της λύσης.

Δεν είναι τυχαίο, ούτε δυσεξήγητο πάντως, που έχει εξελιχθεί η έλλειψη σε τεράστιο ζήτημα.

Η παθολογική του νοσοκομείου Δράμας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της από τον καιρό της πανδημίας.

Η μοναδική παθολόγος αφέθηκε κι αυτή στην τύχη της, επιφορτιζόμενη ένα τεράστιο βάρος. Ως ειδικότητα βάσης, η συγκεκριμένη ειδικότητα αναγκάζει τους παθολόγους, όταν δεν επαρκεί ο αριθμός, να χτυπάνε ατέλειωτες ώρες εργασίες και εφημερίες, με αποτέλεσμα την σωματική και πνευματική κατάρρευση.

Η κατάσταση αυτή τρομάζει κάθε ενδιαφερόμενο: Εάν δεν στελεχωθεί κατευθείαν με τουλάχιστον 3-4 παθολόγους η κλινική, κινδυνεύει όποιος γιατρός «μπλέξει» με το συγκεκριμένο νοσοκομείο να υποστεί ακραία εργασιακή ένταση.

Μέχρι τώρα τα κενά καλύπτονται με μετακινήσεις από γειτονικά νοσοκομεία (Σέρρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη κλπ). Αλλά αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια για τη λύση: Βλέπουν όλοι το πρόβλημα και του ίδιου του νοσοκομείου, αλλά και της μετακίνησης σε ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο. Ουδείς θα έμπαινε στον πειρασμό να μετακινείται καθημερινά προς και από τη Δράμα, εφόσον κατοικούσε σε άλλη πόλη, όπως στη Θεσσαλονίκη.

Άλλο πρόβλημα είναι η διοίκηση και, κατά τις πληροφορίες, και η ιεραρχία στο νοσοκομείο. Για τη διοίκηση είναι περισσότερο από προφανές ότι υπάρχει επιφύλαξη και κριτική, ως προς τις ικανότητες να διαχειρίζεται την κατάσταση. Αλλά για την ιεραρχία παρατηρείται μία περίεργη σιωπή, ως προς τη φύση του θέματος. Έλλειψη κλίματος συνεργασίας ή κάτι άλλο; «Το υπουργείο γνωρίζει το πρόβλημα, ας το συζητήσει και να βρει λύση» λένε άνθρωποι με καλή εικόνα των δεδομένων, αποφεύγοντας όμως να πουν… ονόματα και διευθύνσεις.

