Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο Μυλωνάκης – «Δεν έλαβα “υπόμνημα” από “σημαίνον στέλεχος” του οργανισμού»

Με ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, επανέλαβε ότι δεν είχε ειδική ενημέρωση από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκάνδαλο των παρανόμων επιδοτήσεων ούτε γνώριζε για εμπλοκή στην υπόθεση κυβερνητικών στελεχών, απαντώντας εμμέσως σε ερώτηση που κατέθεση στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι η ερώτηση που κατέθεσε προς τον Γ. Μυλωνάκη αφορά στην «εμπλοκή του σε κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, με παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλοκή που καταγράφεται σε δημοσιεύματα που τον κατονομάζουν εδώ και μήνες και δεν έχουν διαψευστεί. Και λένε ότι τον Ιούνιο του 2024 κάλεσε στο Μαξίμου 2 βουλευτές της ΝΔ και τους είπε ότι δεν θα υπουργοποιηθούν, γιατί έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλοκή που επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο σε δημόσια συνέντευξή του στο Kontra, όπου είπε ξεκάθαρα όχι μόνον ότι τον πήραν από το Μαξίμου και του είπαν ότι παρακολουθείται, αλλά και ότι του είπαν και ποιος αριθμός παρακολουθείται, κι ακόμη ότι ισχύουν τα σχετικά δημοσιεύματα».

«Τι οφείλει να κάνει ένας Υπουργός και μάλιστα Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ όταν τον ρωτά βουλευτής και Αρχηγός Κόμματος για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε αξιόποινες πράξεις παρακολούθησης συνομιλιών και εισαγγελικών ερευνών; Μα, να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Και να εξηγήσει. Ή να διαψεύσει. Ο κ. Μυλωνάκης τι έκανε; Το σκέφτηκε 5 μέρες και χθες Παρασκευή δήλωσε…αναρμόδιος! Πρόκειται για πλήρη ομολογία εμπλοκής. Και πλέον το θέμα μπαίνει σε νέο πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Η συνέχεια προσεχώς…», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απαντώντας στην ανάρτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ανέφερε ότι «όλες οι αναφορές της Κας Κωνσταντοπούλου είναι ψευδείς και άκρως συκοφαντικές. Όλα τα δήθεν ερωτήματα της είναι άνευ αντικειμένου και παντελώς αστήρικτα και ατεκμηρίωτα. Χωρίς κανένα πραγματικό δεδομένο. Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αφορά δικαστική έρευνα του 2022 που έχει συσχετιστεί με έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είναι σε εξέλιξη».

Προσθέτει ότι «κανένα “υπόμνημα” δεν έλαβα από “σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ”. Υπήρξε η αποστολή ενός άτυπου ενημερωτικού σημειώματος για λόγους δικής μου πληροφόρησης περί της διαδικασίας πληρωμών και αγροτικών ενισχύσεων, που μου έστειλε τον Ιούνιο του 2025 ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Και ήταν απολύτως εύλογο να ζητήσω να ενημερωθώ για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο εκείνη».

«Θεωρώ φυσικά άνευ σχολιασμού τους δια του ερωτήματος συκοφαντικούς ισχυρισμούς της ότι δήθεν παρακολουθώ ακόμη και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, που διενεργούν την έρευνα τους, σε συνέχεια των ερευνών που έχει ξεκινήσει από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η ελληνική Πολιτεία συνεργάζεται άψογα με το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει διαπιστώσει την τέλεση της οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, μπορεί να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Αλλά δεν μπορεί να ευτελίζει τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρουσιαζόμενη ως δημόσια κατήγορος», καταλήγει ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Δεκεμβρίου αρχίζει εργασίες η εξεταστική

Αναδίπλωση Χριστοδουλίδη για το καλώδιο: H Κύπρος είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα

Ο Μητσοτάκης ποντάρει στα μέτρα και προ(σ)καλεί: Δεν φεύγω, βρείτε αντίπαλο – Το γάντι σε αμφισβητίες, αντιπολίτευση, «κέντρα»