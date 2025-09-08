Ο Μητσοτάκης ποντάρει στα μέτρα και προ(σ)καλεί: Δεν φεύγω, βρείτε αντίπαλο – Το γάντι σε αμφισβητίες, αντιπολίτευση, «κέντρα»

Ο στόχος της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τον πρωθυπουργό δεν ήταν μόνο οικονομικός, που όπως ισχυρίζονται οι συνεργάτες του επιτεύχθηκε με μια εντυπωσιακή αλλαγή της φορολογικής πολιτικής υπέρ της μεσαίας τάξης μετά από πολλές δεκαετίες, αλλά και πολιτικός.

Ήθελε να εμφυσήσει αισιοδοξία στα στελέχη και τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, να δηλώσει ότι παραμένει ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού και να απαντήσει σε όλα τα σενάρια, πιθανά και απίθανα που διακινούνται το τελευταίο διάστημα όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και εντός του γαλάζιου στρατοπέδου σε συνάξεις και δείπνα.

Και η χθεσινή συνέντευξη Τύπου έδωσε την αφορμή να απαντηθούν πολλά και να ξεκαθαρίσει το τοπίο του επόμενου διαστήματος.

Καταρχάς ο πρωθυπουργός απάντησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που όλο το τελευταίο διάστημα ζητούσαν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση πρόωρων εκλογών. Πριν την συνέντευξη άλλωστε, με όποιο κορυφαίο υπουργό και αν μιλούσαν οι δημοσιογράφοι στην Θεσσαλονίκη τους απαντούσε ότι «ο Μητσοτάκης δεν συζητάει καν ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, είναι έξω από το μυαλό του ένα τέτοιο σενάριο».

Και πράγματι, η απάντηση του πρωθυπουργού στις σχετικές ερωτήσεις ήταν κάτι παραπάνω από απόλυτη. Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους,εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα θα αρχίσουν να λειτουργούν, η οικονομία θα αποδώσει ακόμα περισσότερο και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πιο πειστικό αφήγημα με πιο αποδοτικά διλήμματα για το πολιτικό διακύβευμα από τη στιγμή που στην κεντρική πολιτική σκηνή αναμένεται να επιστρέψει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Το δεύτερο σενάριο που έκλεισε ο κύριος Μητσοτάκης δεν αφορούσε μόνο την αντιπολίτευση αλλά και τις συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και αφορούν την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Η συζήτηση άλλωστε γι’ αυτό το θέμα πάει μακριά από την πρώτη κιόλας τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, όταν κορυφαία στελέχη προσπαθούσαν να πείσουν τον πρωθυπουργό να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Από τότε, η άρνηση του πρωθυπουργού ήταν επίμονη και μάλιστα αυτή η επιμονή είχε οδηγήσει και σε προστριβές με στενούς του συνεργάτες.

Το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου έκλεισε λοιπόν χθες επίσης με κατηγορηματικό τρόπο από τον πρωθυπουργό και έτσι τα σενάρια και οι σχεδιασμοί για αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στην Βουλή από το 3% στο 5%, καθώς και το επιπλέον μπόνους που θα μπορούσε να πάρει το πρώτο κόμμα αν η διαφορά του από το δεύτερο ήταν πάνω από 10 μονάδες μπαίνουν ξανά στα συρτάρια και τερματίζεται αναγκαστικά και η συζήτηση που υπήρχε στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Το τρίτο σενάριο που έκλεισε με εξόχως ηχηρό τρόπο ως προς την αντίδραση του ο κύριος Μητσοτάκης αφορά την λεγόμενη αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει. Η συζήτηση γι’ αυτό το σενάριο είχε επανέλθει ξανά την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία έχανε και πάλι στις δημοσκοπήσεις, λόγω των κινητοποιήσεων για την τραγωδία των Τεμπών και είναι κληρονομιά της πολιτικής απόφασης που είχε πάρει ο Κώστας Σημίτης στις αρχές του 2004 να παραδώσει το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Γιώργο Παπανδρέου, αφού έβλεπε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ανατρέπονται παρά τις παροχές ύψους 3 δισεκατομμυρίων που είχε δώσει στην ΔΕΘ του 2003 και θα έχανε τις εκλογές από τον Κώστα Καραμανλή.

Αυτή η πολιτική επιλογή Σημίτη φαίνεται πως δεν έλκει τον πρωθυπουργό γι’ αυτό και στο σχετικό ερώτημα απάντησε με τη φράση «θα αστειεύεστε», προσθέτοντας ότι αυτοί που διακινούν ή οργανώνουν ένα τέτοιο σενάριο θα μείνουν με τη μοναξιά και την θλίψη τους από την μη υλοποίηση του.

Φυσικά η απάντηση του πρωθυπουργού είχε και αποδεκτές εντός της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά ότι το σενάριο αυτό επανήλθε στις γαλάζιες συζητήσεις μέσα στο καλοκαίρι, λόγω των χαμηλών δημοσκοπικών ποσοστών. Και αν και κανείς δεν τόλμησε να το επικαλεστεί ή να το συζητήσει δημοσίως, εντούτοις στο παρασκήνιο υπήρχε ως προβληματισμός ή ως ενδεχόμενη απεμπλοκή του κύριου Μητσοτάκη από μια πιθανή εκλογική ήττα.

Η καθαρή απάντηση του πρωθυπουργού έκλεισε αυτό το σενάριο και «πάγωσε» τους οποίους προβληματισμούς μπορεί να είχαν υποψήφιοι δελφίνοι για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως έλεγε παλαιός κοινοβουλευτικός που γνωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα πρώτα του πολιτικά βήματα «ο Κυριάκος είναι σκληρός παίκτης, δεν παραδίδει εύκολα τα όπλα και όσοι τον υποτιμούν απλά κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος».

Στο θέμα της αυτοδυναμίας των εκλογικών συνεργασιών ο πρωθυπουργός έδωσε την ευκαιρία των κινήσεων στο εκλογικό ακροατήριο. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν επιθυμούν αυτοδύναμη διακυβέρνηση ή αν θα ζητήσουν από τα πολιτικά κόμματα με το εκλογικό αποτέλεσμα να συνεργαστούν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης διατυπώνοντας όμως για ακόμη αφορά την πίστη του στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Η απάντησή του επιδέχεται αρκετές ερμηνείες, καθώς αν το εκλογικό αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να επιδιώξει με αξιώσεις την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε μια τέτοια εξέλιξη. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλούς μήνες, τα γαλάζια στελέχη ετοιμάζονται για τριπλή εκλογική αναμέτρηση στις αρχές του 2027. Βέβαια η απάντηση του πρωθυπουργού περιλαμβάνει και το σενάριο της μη επίτευξης αυτοδυναμίας με τη Νέα Δημοκρατία, όμως πρώτο κόμμα και εκεί θα πρέπει να πάρουν θέση τα άλλα κόμματα που θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν μαζί της και όπως φάνηκε και από τις χθεσινές απαντήσεις του πρωθυπουργού σε διάφορα θέματα, αυτό είναι το εξής ένα δηλαδή μόνο το ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια σε μια τέτοια εξέλιξη, η συζήτηση που θα ανοίξει τότε θα είναι αν αυτή η συγκυβέρνηση θα γίνει με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή με τρίτο πρόσωπο αλλά είμαστε μακριά ακόμα από την ανάπτυξη αυτού του σεναρίου, καθώς κάνει σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών και το πόσο ισχυρός θα εξέλθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκλογική αναμέτρηση.

Διαβάστε επίσης:

Η διπλή όψη της ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων στη μεσαία τάξη, αλλά χωρίς προστασία απέναντι στην ακρίβεια οι ευάλωτοι

Σε χαμηλό τέμπο ακόμα η κόντρα Μητσοτάκη με Τσίπρα και τι σημαίνει το άνοιγμα σε Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Συμβολισμοί με Βενιζέλο, Διαμαντοπούλου, Γιαννίτση και Μπένο με στόχο στο κέντρο