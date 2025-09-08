ΠΑΣΟΚ: Συμβολισμοί με Βενιζέλο, Διαμαντοπούλου, Γιαννίτση και Μπένο με στόχο στο κέντρο

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, έπεισε την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση έχει πάρει πορεία καθίζησης χωρίς επιστροφή. Θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός θέλησε να θυμίσει κάτι από τον Μητσοτάκη της πρώτης τετραετίας, αλλά οι ανισότητες, η ακρίβεια και τα σκάνδαλα έκαναν την προσπάθεια του μάταια.

Πλέον ποντάρουν σε μια εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη που θα γίνει η καλύτερη του μέχρι τώρα στην ΔΕΘ με ένα διπλό στόχο την τόνωση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ και την ενίσχυση του ηγετικού του προφίλ.

Μέχρι την θερινή ραστώνη των δημοσκόπων είχαν επικεντρωθεί στην γκρίζα ζώνη την οποία έβλεπαν ως μια μεγάλη δεξαμενή κυρίως κεντρώων ψηφοφόρων, απογοητευμένων από την ΝΔ που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με μια συνταγή που εμπεριέχει σκληρό ροκ και προσωπικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό στο αντιπολιτευτικό της μέρος και εκσυγχρονιστικές θέσεις στο προγραμματικό της.

Έτσι εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι από τη μια πλευρά θα δείξουν ότι εκείνοι αποτελούν το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης και όχι ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς παράλληλα να απωθήσουν τους κεντρώους ψηφοφόρους που ψάχνονται.

Η κεντρική παρουσία του Τάσου Γιαννίτση μέσω της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό την 3η Σεπτεμβρίου, μόνο τυχαία δεν ήταν. Αντίστοιχο συμβολισμό είχαν και οι παρουσίες του Ευάγγελου Βενιζέλου, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Σταύρου Μπένου στην πρώτη γραμμή της επετείου για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωρίζει πως πρέπει να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αλλά ότι και ο ίδιος έχει ενισχύσει το πρωθυπουργικό του προφίλ, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελεί τρωτό του στοιχείο.

Η σφραγίδα των πιο ισχυρών προσώπων του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ αποσκοπεί σε αυτά τα δύο στοιχήματα για πειστικό και σοβαρό πρόγραμμα με προφίλ ελκυστικό στην μεγάλη δεξαμενή του κέντρου.

Η στόχευση στο κέντρο δεν έρχεται ως απάντηση μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που χωρίς αυτές τις δυνάμεις δεν θα μπορεί να κυβερνήσει ξανά αλλά και στην επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα που ακόμα και σήμερα για ένα μεγάλο μέρος των κεντρώων αποτελεί κόκκινο πανί.

Ένας πρώτος λογαριασμός για αυτή την προσπάθεια θα βγει την επόμενη κιόλας εβδομάδα από την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αυτές οι μετρήσεις προκαλούν και το μεγαλύτερο άγχος στην Χαριλάου Τρικούπη γιατί θα μετρήσουν αν μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανατρέψει το επιβαρυντικό κλίμα για την κυβέρνηση αλλά και πόσοι είδαν θετικά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να χάνει δυνάμεις ή δεν καταγράψει αξιοσημείωτη ανάκαμψη και ο Αλέξης Τσίπρας δεν βρει μπροστά του κλίμα ενθουσιώδους υποδοχής, το γκάζι στο ΠΑΣΟΚ θα πατηθεί για τα καλά. Σε αντίθετα σενάρια θα χτυπήσει συναγερμός στην Χαριλάου Τρικούπη.

