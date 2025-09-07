search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.09.2025 18:11

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα του πρωθυπουργού

KKE_SIMAIA_new

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο ‘Ριζοσπάστης’, προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όμως, ο λαός το ‘ταμείο’ το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει, επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει:

«Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως ‘γιατί είναι αντεργατικό μέτρο’ η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα».

Το ΚΚΕ καταλήγει στο σχόλιό του με το εξής υστερόγραφo: «Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για ‘ασφάλεια του καναπέ’, αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει».

