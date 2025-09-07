Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο, πρόωρες εκλογές, «αλλαγή εν κινήσει»– Το καρφί για Τσίπρα περί «χρυσών χορηγών»

Αν και οι απαντήσεις του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο καθιερωμένης συνέντευξής του από τη ΔΕΘ, ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έβαλε τελεία και παύλα δύο ζητήματα που το τελευταίο διάστημα φάνηκαν να… βασανίζουν την κυβέρνηση.

Πρώτα απ’ όλα, «έκλεισε» το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να τον αλλάξει, αν και υπογράμμισε ότι «πιστεύω στις μόνοκομματικές κυβερνήσεις. Δεν το έχω κρύψει και οι έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές με πλειοψηφία να κυβερνήσουμε τον τόπο», προσθέτοντας ότι «και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. […] Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό το 2027».

Στο ίδιο πλαίσιο, απέκλεισε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, λέγοντας πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ιδιαίτερα δηκτική ήταν η απάντησή του σε ερώτηση περί «αλλαγής εν κινήσει» της ηγεσίας της ΝΔ: «Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Θα μείνουν με την θλίψη όσοι το καλλιεργούν», είπε, προσθέτοντας ότι «είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, παρά την κάποια φθορά». Επίσης, απέκλεισε κατηγορηματικά την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στην κυβέρνησης, «κλείνοντας» άλλο ένα σενάριο που κυκλοφόρησε το τελευταίο διάστημα.

Ενδιαφέρουσα, επίσης, ήταν η τοποθέτησή του σχετικά με τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή: αφού μίλησε σε προσωπικό τόνο για το βαρύ πένθος που βιώνει ο Α. Σαμαράς, φάνηκε να κάνει διακριτικό «άνοιγμα» στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθώς σημείωσε ότι παρότι υπάρχουν διαφωνίες, εντούτοις, είπε ότι «η ΝΔ είναι ο μόνος παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

Στην ίδια λογική, παραδέχθηκε ότι η ΝΔ έχει υποστεί δημοσκοπική φθορά, ωστόσο υπογράμμισε ότι «παραμένουμε όμως κυρίαρχη δύναμη με διαφορά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα», προσθέτοντας ότι «οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023. Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, δεν με προβληματίζει από τώρα το 2027, αλλιώς θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις».

Όσον αφορά στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει ότι «το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά την Κεντροαριστερά». Ωστόσο, σε πιο αιχμηρό ύφος, σημείωσε ότι «υπάρχουν μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν το αξιολογώ ως σημαντικό, απλώς το επισημαίνω».

Από την άλλη, και σε μια ευρύτερη συζήτηση περί συναινέσεων, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «δ έχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήταν φυσικό βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, με το topontiki.gr να ρωτά σχετικά με την έντονη παρουσία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ερευνών που κάνει.

Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι είναι «λογικό και φυσιολογικό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά τόσες υποθέσεις», αν και επισήμανε ότι μόνο στην Ελλάδα εργαλειοποιούνται οι έρευνες αυτές. «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν έλεγχο, είναι καλοδεχούμενοι», τόνισε, και επισήμανε ότι και η ελληνική κυβέρνηση κάνει τις δικές της έρευνες και έχει στείλει στα δικαστήρια κόσμο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Κατά τα λοιπά, επανέλαβε ότι «δεν γίνεται το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το χρεωθεί μόνο μία κυβέρνηση. Αλλά σε μας πέφτει ο κλήρος να το λύσουμε. Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το ότι αυτά τα έξι χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα “μεγάλα ψάρια” και προχωράμε με τον έλεγχο άλλων 5.000 ΑΦΜ».

Επίσης, αναφερόμενος στις θυελλώδεις συνεδριάσεις της Βουλής για εξεταστική και προανακριτική για το σκάνδαλο, αφού επανέλαβε ότι «δεν πιστεύαμε, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής» και ότι είναι στο χέρι της Βουλής να έχει επιτυχία τη εξεταστική, υπογράμμισε ότι «οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι».

Υπαναχώρηση για το καλώδιο με Κύπρο

Περνώντας στην εξωτερική πολιτική – για την οποία η κυβέρνηση έχει δεχθεί «πυρά» το τελευταίο διάστημα – ο Κ. Μητσοτάκης για την Ουκρανία επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει συμφέρον να είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τόνισε ότι «δεν θα ξαναγίνει η Ελλάδα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης για γεωπολιτικούς λόγους».

Ειδικά για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο, εξηγώντας ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη, επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική. «Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Όσον αφορά στην επικείμενη συνάντησή του στο περιθώριο της γ.σ. του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία, όσο υπάρχει θα μπλοκάρουμε την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», ωστόσο, υπογράμμισε ότι «επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας».

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, ο Κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το τουρκολιβυκό σύμφωνο είναι παράνομο και ανυπόστατο, ωστόσο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είναι σε επαφή και με τα δύο «στρατόπεδα» της χώρας, ενώ σχετικά με την Αίγυπτο, προέβλεψε ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για τη Μονή Σινά.

Επίσης, σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «έχουμε ασκήσει δριμύτατη κριτική» για τους θανάτους αμάχων και ότι η Ελλάδα επιμένει στην κατάπαυση του πυρός, ενώ σημείωσε ότι η χώρα θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος όταν η συγκυρία θα είναι ευνοϊκή.

Τέμπη

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο χώρο της εκπαίδευσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ίδρυση των πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η αδειοδότηση μόνο τέσσάρων δείχνει το αυστηρό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι θα επιδιώξει συναινέσεις και για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Από την άλλη, ξεκαθάρισε ότι η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου δεν θα σημάνει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ σημείωσε ότι μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού ήδη συνεργάζονται με ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε όταν ρωτήθηκε για τα Τέμπη: «Τώρα πια ξέρουμε για τη συμμαχία του ξυλολίου, για όσους εργαλειοποίησαν την τραγωδία σε βάρος των συγγενών. Τώρα πια ξέρουμε ότι αυτή ήταν αθλιότητα. Το έδειξαν τα πορίσματα» είπε ο πρωθυπουργός, ενώ εξέφρασε την απορία αν κάποιοι θέλουν πραγματικά να αρχίσει η δίκη των υπευθύνων για την τραγωδία, μετά από σχεδόν δύο χρόνια ανακριτικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

Δούκας: «Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους – «Ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του»

Τσουκαλάς: «Ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους ο Μητσοτάκης»

Ζαχαριάδης για Μητσοτάκη: «Απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος»