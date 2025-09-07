Ζαχαριάδης για Μητσοτάκη: «Απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος»

«Αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και επιζήμια. Η χώρα έχει ανάγκη ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης αναφερόμενος στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Όσο και αν θέλει να παρουσιαστεί ως εγγυητής του μέλλοντος, είναι απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος», αναφέρει χαρακτηριστικά για τον πρωθυπουργό.

Αναλυτικά:

Με την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός απέδειξε ότι παραμένει αμετανόητος.

Παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια!

Για την ενέργεια, ανέφερε ότι αν οι μειώσεις των τιμών στη χονδρική δεν επεκταθούν και στη λιανική, μόνο τότε θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα! Η αισχροκέρδεια στην ενέργεια και η αφαίμαξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και ο κ. Μητσοτάκης παραμένει στα λόγια.

Για τον ΦΠΑ, αφού κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι τo μέτρο της μείωσης δεν θα αποδώσει, τώρα εξαγγέλλει κατάργηση για τα ακριτικά νησιά και μείωση για τα μικρά χωριά. Τελικά αποδίδει το μέτρο;

Για την ευρωπαϊκή οδηγία που μιλάει για μηδενισμό ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, ούτε κουβέντα. Διατηρείται και διευρύνεται ο πυρήνας της άδικης φορολόγησης υπέρ των έμμεσων φόρων.

Χαρακτήρισε το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο «απλοϊκή ιδέα»! Προφανώς είναι «απλοϊκό» για τον πρωθυπουργό η αδυναμία πολλών δημοσίων υπαλλήλων να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές τους ανάγκες. Το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο είναι κοινωνικά αναγκαίο και οικονομικά εφικτό και κοστολογημένο.

Δεν είπε κουβέντα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, που τμήμα της είχε επανέλθει από τον Απρίλιο του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την είχε ψηφίσει ως αντιπολίτευση η ΝΔ! Επίσης, καμία αναφορά για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης…

Για το ΕΣΥ συνέχισε το κλίμα πανηγυρισμών του κ. Γεωργιάδη: «Βλέπω τη χαρά των συμπολιτών μου για την αναβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα» είπε και συνέχισε: «Δεν θα μετατρέψουμε τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών». Τελικά δεν ήταν γραμμή Γεωργιάδη – Ήταν γραμμή Μητσοτάκη ο κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος των υγειονομικών που αγωνίζονται και διεκδικούν καλύτερη Υγεία.

Τόλμησε να πει ότι «τηρούμε απαρέγκλιτη ατζέντα νομιμότητας». Οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» το ξέρουν; Ατζέντα παρανομιών, διαφθοράς, ρεμούλας και κακοδιοίκησης εφαρμόζει εδώ και έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κάθε μήνα και μια δικογραφία και στο τέλος κοινοβουλευτικός στραγγαλισμός για να μην διερευνηθούν οι ευθύνες υπουργών, όπως ζητούσε η ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανέφερε εμφατικά ότι «δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας», αυτός που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς, που μαθαίνουμε από τον ξένο τύπο τις εξελίξεις που εμπλέκουν τη χώρα μας σε σημαντικά ζητήματα και που δεν έχει ενημερώσει ποτέ ούτε τις ηγεσίες των κομμάτων, ούτε τη Βουλή για τα φλέγοντα.

Μέσα σε έναν κόσμο πολέμων και υπερεξοπλισμών, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν είχε ούτε μια αναφορά στη διεθνή κατάσταση και στη θέση της χώρας σε αυτή τη ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη συνθήκη. Δεν μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν μίλησε για την γεωστρατιγική τοποθέτηση της ΕΕ, δεν έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία και δεν αναφέρθηκε καθόλου στη Λιβύη. Αγνόησε πλήρως την εξωτερική πολιτική.

Εντυπωσιακό είναι ότι αγνόησε και τις χθεσινές κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών, χωρίς να κάνει καμία αναφορά για την ελληνική κοινωνία που ξαναβγήκε στους δρόμους, ζητώντας Αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Βέβαια, ο θυμήθηκε μετά από καιρό να εμφανίσει ξανά τον μανδύα του δήθεν σύγχρονου και μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού που αναζητά συναινέσεις. Καλή η συναίνεση, αλλά πως να κάνεις διάλογο με τον πρωθυπουργό των υποκλοπών και της απροκάλυπτης παραβίασης του Συντάγματος;

Όσο και αν θέλει να παρουσιαστεί ως εγγυητής του μέλλοντος, είναι απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος.

Αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και επιζήμια.

Η χώρα έχει ανάγκη ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης.

Έχει ανάγκη από το σχέδιο για την Προοδευτική Ελλάδα, το οποίο θα παρουσιάσει την Τέταρτη στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η χώρα και μπορεί και πρέπει να αλλάξει πορεία.

