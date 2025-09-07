Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Καλάθι «δόλωμα» για τους δυσαρεστημένους με… κορδέλες σταθερότητα και αυτοκριτική

Αν η χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο είχε δύο μηνύματα πέρα από την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων και την αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, που με τόσο φιλόδοξο τρόπο είχε προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο το προηγούμενο διάστημα αυτά ήταν πολιτικά.

Το πρώτο το διατύπωσε ο πρωθυπουργός στην αρχή της παρουσίας του Και φάνηκε και στην οθόνη που ήταν ακριβώς πίσω του και το μήνυμα αυτό είναι ότι «η Νέα Δημοκρατία νοιάζεται για όλους τους Έλληνες».

Αυτό το σύνθημα επιχείρησε να κουμπώσει με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη συνέχεια και αυτό το σύνθημα θα διατυπώνει από δω και πέρα θέλοντας να επανασυνδεθεί με όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια του κοινωνικού σώματος που την στήριξαν και την ψήφισε δύο φορές το 2019 και το 2023. Άλλωστε και οι στοχευμένες παροχές που αφορούσαν τη μεσαία τάξη, τις νέες γενιές, τους πολύτεκνους, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους των μικρών χωριών στην ύπαιθρο και τους κατοίκους των νησιών προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν.

Το δεύτερο σύνθημα ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και αφορούσε την κριτική που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από δικούς της ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί και έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη.

Ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε λάθη που έχουν γίνει αδυναμίες που υπάρχουν συμπεριφορές αλαζονικές που θα πρέπει να εξαφανιστούν όμως απέναντι σε όλα αυτά έθεσε το θέμα της πολιτικής σταθερότητας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα συγκρίνοντας την κατάσταση που υφίσταται αυτή τη στιγμή το γαλλικό πολιτικό σύστημα με την Ελλάδα. Και τις συνέπειες που έχει η αποσταθεροποίηση της πολιτικής γαλλικής σκηνής στην οικονομία της χώρας.

Έκκληση στους απογοητευμένους ψηφοφόρους

Μέσα λοιπόν από αυτή την πραγματικότητα ο πρωθυπουργός απάντησε κυρίως στους δικούς του απογοητευμένους ή αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους με τη φράση «καλύτερα μία κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μία λάθος κυβέρνηση».

Και ο στόχος αυτού του συνθήματος είναι προφανής: Όσοι βρίσκονται στον καναπέ του σπιτιού τους ή αρνούνται να επαναδραστηριοποιηθούν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτό που κανείς δεν πέτυχε μεταπολιτευτικά, δηλαδή τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες. Κάλεσε τους ψηφοφόρους αυτούς να κατανοήσουν ότι θα είναι λάθος και για την παράταξη αλλά κυρίως για τη χώρα μία λάθος κυβέρνηση με ταυτόχρονη ανατροπή της υπάρχουσας πολιτικής σταθερότητας.

Τα γκάλοπ θα δείξουν

Το αν αυτά τα δύο συνθήματα λειτουργήσουν πολιτικά θα το δούμε το επόμενο διάστημα και κυρίως θα φανεί από τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αφού θα έχει ολοκληρώσει την παρουσία του στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσοι βουλευτές βρισκόταν χθες στο Βελλίδειο εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τις παροχές του πρωθυπουργού και κυρίως από την ολοκληρωμένη λογική σχεδιασμού τους.

Η αλήθεια είναι ότι το οικονομικό επιτελείο δούλευε για μήνες τόσο την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της μεσαίας τάξης όσο και τις αυξήσεις στο σύνολο των εντολών που θα ανακοινωθούν αναλυτικά αύριο.

Ο Θάνος Πετραλιάς ήταν κλεισμένος για ώρες κάθε μέρα επί εβδομάδες και μήνες στο γραφείο του τρέχοντας στον υπολογιστή του δεκάδες σενάρια προκειμένου να καταλήξει ο πρωθυπουργός στις χθεσινές ανακοινώσεις.

Το πάθημα του Σημίτη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που πιστώνεται την Οικονομική αλλά και πολιτική λογική αυτών των εξαγγελιών λέει συχνά το τελευταίο διάστημα ότι δεν αρκεί να δώσεις πολλά και σκόρπια λεφτά αλλά οι παροχές σου να έχουν μία λογική, μια διάρκεια στο χρόνο, να μπορούν οι πολίτες να τις καταλάβουν, να συνειδητοποιούν ότι τις πιστεύεις και να μην αισθάνονται ότι επιχειρείς να εξαγοράσεις την ψήφο τους.

Θύμιζε άλλωστε το τελευταίο διάστημα συχνά ότι ο Κώστας Σημίτης στην τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές του 2004 έδωσε παροχές κοντά στα τρία δις ευρώ και όμως το ΠΑΣΟΚ έχασε πανηγυρικά τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός ανακοινώνοντας τις εξαγγελίες του ανέφερε πως κάποια από τα μέτρα θα ωριμάσουν το 2027 όπως είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ή η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Σχεδιασμός για το επόμενο καλάθι

Η πιο πονηρή πολιτικά κίνηση είναι ότι πίσω από αυτή την ωρίμανση η απόφαση του πρωθυπουργού να μην κάνει πρόωρες εκλογές κάτι που θα τονίσει και σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Ήταν όμως και κάτι άλλο: Ότι και το επόμενο καλάθι της ΔΕΘ εφόσον η οικονομία συνεχίσει να πηγαίνει καλά θα είναι εξίσου ευρύχωρο καλύπτοντας και άλλες κοινωνικές ομάδες στις οποίες είχε απευθυνθεί και είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το τελικό στοίχημα του πρωθυπουργού λοιπόν αν όλος ο σχεδιασμός λειτουργήσει αποδοτικά και χωρίς ανατροπές, είναι η επόμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα μπορεί να απαντήσει με ακόμα περισσότερες πράξεις στα συνθήματα και στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που πιθανότατα να έχουν αυξηθεί αφού αναμένονται και οι τελικές πολιτικές αποφάσεις των κυρίων Τσίπρα και Σαμαρά.

Και οι γνωρίζοντες το πώς σκέφτεται τόσο πρωθυπουργός όσο και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρουν πως οι προετοιμασίες για την τελευταία χρόνια της παρούσας κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα.

