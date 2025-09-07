Τα 5 συν ένα μηνύματα του Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τη φράση «είδαμε έναν Μητσοτάκη του 2019-2020» σχολίασε κομματικό στέλεχος την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.
Και είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός, μετά από μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση και τη ΝΔ, κατά τη χθεσινή του ομιλία άφησε στην άκρη εντάσεις και «αιχμές» και προτίμησε να ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί το μεγάλο ατού του: τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και πώς αυτά αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.
Συνοψίζοντας μια ομιλία, η οποία χαρακτηρίστηκε από αποφυγή υψηλών τόνων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο πρωθυπουργός έστειλε 5 συν ένα μηνύματα, απευθυνόμενος κυρίως στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια του την κυβέρνηση και εν τέλει στο σύνολο του πολιτικού κόσμου:
Επίσης, αναφερόμενος στις κυβερνητικές αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κινήθηκε στη λογική του «το είπαμε, το κάναμε», επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έκανε καμία αναφορά σε ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα – από τις φήμες για αλλαγή του εκλογικού νόμου και τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, μέχρι το rebranding Τσίπρα και τις παγκόσμιες εξελίξεις – προφανώς περιμένοντας σχετικές ερωτήσεις κατά τη σημερινή καθιερωμένη συνέντευξη, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά θέματα.
Διαβάστε επίσης:
ΚΚΕ: «Μαγική εικόνα» παρουσίασε ο Μητσοτάκης – Εμφάνισε ως «παροχές» μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία
Νέα Αριστερά για «πακέτο» Μητσοτάκη: Αναδιανομή της φτώχειας και προνόμια για τους λίγους – Χλευάζει την κοινωνία
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θυμήθηκαν τη μεσαία τάξη μετά από 6 χρόνια φορολογικής αφαίμαξης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.