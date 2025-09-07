Τα 5 συν ένα μηνύματα του Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν

Με τη φράση «είδαμε έναν Μητσοτάκη του 2019-2020» σχολίασε κομματικό στέλεχος την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Και είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός, μετά από μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση και τη ΝΔ, κατά τη χθεσινή του ομιλία άφησε στην άκρη εντάσεις και «αιχμές» και προτίμησε να ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί το μεγάλο ατού του: τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και πώς αυτά αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συνοψίζοντας μια ομιλία, η οποία χαρακτηρίστηκε από αποφυγή υψηλών τόνων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο πρωθυπουργός έστειλε 5 συν ένα μηνύματα, απευθυνόμενος κυρίως στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια του την κυβέρνηση και εν τέλει στο σύνολο του πολιτικού κόσμου:

Το πρώτο μήνυμα, που εκφράστηκε με εύγλωττο τρόπο μέσω του… πακέτου, ήταν προς την κοινωνία και θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύεστε και γι’ αυτό σας δίνουμε πραγματικές και μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν σχεδόν τους πάντες (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους, ακρίτες, κ.λπ.).

Το δεύτερο μήνυμα ήταν ακόμα πιο σαφές: το «πακέτο» των 1,6 δις. ευρώ προέρχεται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας, δηλαδή, μέσω των μεταρρυθμίσεων που η κυβέρνηση προωθεί στη διάρκεια της θητείας της. Κι αυτό, διότι, όπως έχει ξαναγραφτεί, οι μεταρρυθμίσεις δεν κάνουν και μεγάλο «γκελ» στην κοινωνία.

Το τρίτο μήνυμα αφορούσε στην ίδια του την κυβέρνηση και, θα έλεγε κανείς ότι ήταν το σημείο της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στο οποίο υιοθέτησε αυστηρό ύφος: είπε ότι οι πολίτες έχουν την απαίτηση «να ιδρώνουμε τη φανέλα» και να μην παρατηρούνται φαινόμενα αλαζονείας.

Το τέταρτο μήνυμα «εστάλη» προς την αντιπολίτευση και ήταν διττό: πρώτον, δεν φταίει η κυβέρνηση αν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να βρει βηματισμό, έστω κι αν ο ίδιος είπε ότι δεν του αρέσει το δίλημμα «ΝΔ ή χάος». Και δεύτερον, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Μάλιστα, έθεσε και τέσσερα θέματα (Εθνικό Απολυτήριο, ΕΣΥ, πολεοδομίες και ενεργειακό σχεδιασμό), ζητώντας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτάσεις και συναίνεση.

Το πέμπτο μήνυμα ήταν πιο γενικό (και ενδεχομένως χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνισης), καθώς αναφερόμενος στις επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «όταν υπάρχει βούληση, το κράτος μπορεί να τα βάλει με τον οποιονδήποτε, όσο ισχυρός κι αν είναι».

Το συν ένα μήνυμα ήταν ότι φέρνοντας το παράδειγμα του κόστους δανεισμού της Γαλλίας, που σήμερα είναι υψηλότερο της Ελλάδας, ο Κ. Μητσοτάκης επανέφερε στο προσκήνιο τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας την οποία χαρακτήρισε ως προϋπόθεση για την ευημερία της χώρας.

Επίσης, αναφερόμενος στις κυβερνητικές αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κινήθηκε στη λογική του «το είπαμε, το κάναμε», επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έκανε καμία αναφορά σε ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα – από τις φήμες για αλλαγή του εκλογικού νόμου και τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, μέχρι το rebranding Τσίπρα και τις παγκόσμιες εξελίξεις – προφανώς περιμένοντας σχετικές ερωτήσεις κατά τη σημερινή καθιερωμένη συνέντευξη, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά θέματα.

