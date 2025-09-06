ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις 1,6 δισ. για οικογένειες, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεθόριο – Αναλυτικά παραδείγματα

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε ένα εκτεταμένο πακέτο φορολογικών μέτρων, το οποίο στοχεύει στην οικονομική στήριξη νοικοκυριών, νέων εργαζομένων, συνταξιούχων, κατοίκων μικρών και παραμεθόριων περιοχών, καθώς και της αγοράς ακινήτων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ και η παρουσίασή τους είχε ως στόχο την αναλυτική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική και την επίδρασή τους σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Κεντρικός άξονας της παρέμβασης είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για οικογένειες με παιδιά και για νέους εργαζόμενους. Για νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ, η φορολογία μειώνεται σημαντικά, ενώ πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο, ενώ οι εργαζόμενοι έως 30 ετών επωφελούνται από μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 13 μονάδες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η στρατηγική αυτή στοχεύει να στηρίξει την οικογενειακή ζωή, να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας και να περιορίσει τη φυγή τους στο εξωτερικό.

Η εφαρμογή των μέτρων αποτυπώνεται με παραδείγματα που παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ και τρία παιδιά, όπου και οι δύο γονείς εργάζονται, θα δει ετήσιο όφελος από τη μείωση φόρου περίπου 4.200 ευρώ. Αν η ίδια οικογένεια είχε τέσσερα παιδιά, το όφελος θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με τα ακριβή εισοδήματα των γονέων. Για εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, μια οικογένεια με δύο παιδιά εξοικονομεί περίπου 600 ευρώ ετησίως, με τρία παιδιά 1.300 ευρώ, ενώ πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 1.680 ευρώ.

Επιπλέον:

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και στην αγορά ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό από το 2026 για τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και καταργείται πλήρως το 2027 για τις ίδιες περιοχές. Για τα νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%, με στόχο να ενισχυθεί η παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι πιο δύσκολες και το δημογραφικό πρόβλημα πιο έντονο.

Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, ώστε η επιβάρυνση να είναι πιο δίκαια για τα μεσαία εισοδήματα. Ταυτόχρονα, μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για περίπου 500.000 φορολογούμενους, ενώ διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται μείωση της «προσωπικής διαφοράς» κατά 50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν τις αναλογούσες αυξήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το πακέτο των μέτρων, όπως παρουσιάστηκε, έχει στόχο να καλύψει ευρύ φάσμα της κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, τους νέους, τους συνταξιούχους, την περιφέρεια και την εξίσωση των συνθηκών διαβίωσης σε μικρές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στα ακριτικά νησιά. Τα μέτρα συνδυάζουν άμεσες φορολογικές ελαφρύνσεις με στρατηγικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες.

Ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά

Η μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του πακέτου:

Για νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ, η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται σημαντικά, με πλήρη απαλλαγή για πολύτεκνες οικογένειες.

Τα παραδείγματα που δόθηκαν κατά την παρουσίαση: Εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ: 18% για οικογένεια με 1 παιδί, 16% για 2 παιδιά, 9% για 3 παιδιά, μηδενικό για πολύτεκνες οικογένειες. Ετήσιο όφελος για εισόδημα 20.000 ευρώ: 2 παιδιά = 600 €, 3 παιδιά = 1.300 €, 4 παιδιά = 1.680 €. Εισόδημα 30.000 ευρώ: Χωρίς παιδιά: 400 € 1 παιδί: 800 € 2 παιδιά: 1.200 € 3 παιδιά: 2.100 € 4 παιδιά: 4.100 € Για ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο, το όφελος διπλασιάζεται. Εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ: Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44%.



Φορολογία για νέους εργαζόμενους

Τα μέτρα για τους νέους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:

Μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 €.

Μείωση φόρου στο 9% (από 22%) για εργαζόμενους έως 30 ετών με εισόδημα έως 20.000 €.

Ετήσιο όφελος ανά ηλικία και εισόδημα:

Έως 25 ετών, εισόδημα 15.000 €: 1.283 €

Έως 25 ετών, εισόδημα 20.000 €: 2.480 €

26–30 ετών, εισόδημα 20.000 €: 1.300 €

ΕΝΦΙΑ για μικρά χωριά

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό από το 2026 για χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ο ΕΝΦΙΑ καταργείται πλήρως στα ίδια χωριά από το 2027.

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Μείωση 30% στον ΦΠΑ για ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους.

Τεκμήρια διαβίωσης και ευνοϊκά κριτήρια

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Διεύρυνση των ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Μείωση προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους

Η «προσωπική διαφορά» μειώνεται κατά 50% το 2026 και εξαλείφεται πλήρως το 2027.

Η παρέμβαση αφορά όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν τα αναλογούντα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Ανάπτυξη… κάτω από τον πήχη: Αβεβαιότητα, μείωση επενδύσεων και σύνεφα στην οικονομία

Πιερρακάκης: Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας