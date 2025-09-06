Ανάπτυξη… κάτω από τον πήχη: Αβεβαιότητα, μείωση επενδύσεων και σύνεφα στην οικονομία

Περνάει κάτω από τον πήχη η ελληνική ανάπτυξη, καθώς το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1,7% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου και σημαντικά κάτω από τον στόχο του προϋπολογισμού για φέτος. Αν και η χώρα εξακολουθεί να υπέρ αποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η επιβράδυνση είναι εμφανής και η οικονομία φαίνεται να στηρίζεται ακόμα σε προσωρινά ή συγκυριακά στοιχεία, παρά σε δομικές αλλαγές που θα μπορούσαν να εγγυηθούν βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ιδιωτική κατανάλωση, παραδοσιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει επιβράδυνση, επηρεασμένη τόσο από τον επίμονο πληθωρισμό όσο και από τη γενικότερη αβεβαιότητα στις προσδοκίες των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά, κυρίως σε μεταφορικό εξοπλισμό και κατοικίες, ενώ οι εξαγωγές ενισχύουν την οικονομία, υπογραμμίζοντας μια μετατόπιση της ανάπτυξης από την κατανάλωση προς πιο «ποιοτικούς» παράγοντες. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν αντισταθμίζει πλήρως τις μειώσεις στα αποθέματα και τις αδύναμες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, περιορίζοντας τη συνολική θετική επίδραση στην οικονομία.

Η επίτευξη των ετήσιων στόχων ανάπτυξης, που θέτει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζει πλέον δύσκολη. Για να καλυφθεί η ψαλίδα και να φτάσει το 2,3% συνολικά για το 2025, η οικονομία θα πρέπει να επιτύχει ισχυρή αύξηση στα επόμενα δύο τρίμηνα, κάτι που θεωρείται απαιτητικό λόγω της αστάθειας στο εξωτερικό περιβάλλον. Το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει σημαντική στήριξη και αντισταθμίζει εν μέρει τις εξωτερικές αβεβαιότητες, αλλά η πραγματική πρόκληση παραμένει η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και η έμφαση σε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αντί να στηρίζονται σε βραχυπρόθεσμα κίνητρα ή επιδοτήσεις κατανάλωσης.

Σε κλαδικό επίπεδο, η ανάπτυξη δείχνει άνισες επιδόσεις. Οι κατασκευές και ορισμένες υπηρεσίες καταγράφουν υψηλή αύξηση, κυρίως λόγω δημόσιων έργων και προσωρινής ανάκαμψης σε οικιστικές κατασκευές, ενώ η βιομηχανία παραμένει στάσιμη, επηρεασμένη από αδύναμη εξωτερική ζήτηση και γεωπολιτικές αναταράξεις. Το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες, όπως η πτώση τιμών ενέργειας και η ανάκαμψη οικοδομής μετά από προσωρινά εμπόδια, δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα εδραιώσει έναν πραγματικά δομικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Από την εμπειρική παρατήρηση των δύο πρώτων τριμήνων, καθίσταται σαφές ότι η ελληνική οικονομία κινείται κάτω από τον αναγκαίο πήχη για βιώσιμη ανάπτυξη. Το κρίσιμο στοίχημα πλέον είναι η μετάβαση από συγκυριακή σε σταθερή και παραγωγική ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο την ταχεία υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των αγορών, την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. Χωρίς αυτά, η Ελλάδα κινδυνεύει να βλέπει μεν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα, αλλά να μην κατορθώνει να θέσει τις βάσεις για μια πιο ανθεκτική, ισορροπημένη και μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομία.

