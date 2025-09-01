Μυλωνάκης: Διέψευσε… επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε υπόμνημα από πρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διέψευσε … επιβεβαιώνοντας -επί της ουσίας- δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι έλαβε υπόμνημα από πρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ για αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις ο Γιώργος Μυλωνάκης.

«Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνων ή μη και δεν περιήλθε σε γνώση μου κανένα υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Μυλωνάκης την ίδια ώρα ωστόσο, έκανε λόγο για εσωτερικό σημείωμα, το οποίο το δημοσίευμα –όπως είπε- βάπτισε «υπόμνημα». Πρόκειται –όπως ανέφερε- για σημείωμα που έλαβε στο mail του τον Ιούνιο του 2025 από εξειδικευμένο στα αγροτικά συνεργάτη στην προεδρία της κυβέρνησης. «Ποια είναι η αποκάλυψη; Από ποιον θα έπρεπε να ενημερωθώ για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση αξιολόγησε τα στοιχεία του άτυπου σημειώματος και τα συμπεριέλαβε στην πρότασης της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Απέφυγε ωστόσο, να απαντήσει στο ερώτημα του Γιώργου Καραμέρου εάν ο εξειδικευμένος συνεργάτης ήταν ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που απέπεμψε ο Μάκης Βορίδης και «εργάζεται» στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιώργος Μυλωνάκης απέφυγε όπως ο διάολος το λιβάνι να πει το παραμικρό για την καταγγελία Μπουκώρου, που μετέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Χρήστος Μπουκώρος υποστήριξε πως τον Ιούνιο του 2024, 16 μήνες πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας, κλήθηκαν βουλευτές στο Μαξίμου και ενημερώθηκαν πως βρίσκονται στις παρακολουθήσεις της ΕΛΑΣ», είπε ο κ. Καραμέρος και σχολιάζοντας τις απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη έκανε λόγο για αντίφαση. «Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης; Επιβεβαιώσατε το ρεπορτάζ», είπε.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης απαντώντας επεσήμανε πως η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει. «Εμείς δε θέλουμε φτηνό σόου με σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι η εργαλειοποίηση δικαστικών ερευνών όπως έγινε επί Novartis», είπε και συμπλήρωσε πως οι επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελληνικής, εθνικής έρευνας αλλα και ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία για την επιστροφή χρημάτων.

Το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ερώτηση στον Γιώργο Μυλωνάκη, σχετικά με δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ.

