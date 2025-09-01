search
01.09.2025
Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.09.2025 17:10

Ανατιμήσεις: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών άφησε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και μίλησε για την «κασέτα» περί ακρίβειας που παίζει η αντιπολίτευση ακόμη κι όταν καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα.

«Το μέτρο απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν κάνουν ανατιμήσεις, για 3 μήνες το οποίο λήγει στα τέλη Οκτωβρίου σε καμία περίπτωση δεν θα το καταργήσει η κυβέρνηση», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για να προσθέσει ότι ενδεχομένως επεκταθεί, όχι μόνον σε ότι αφορά στο χρονικό του όριο αλλά και στη διάρκεια εφαρμογής του. 

Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για θέματα ακρίβειας εκτίμησε ότι έχουν αποδώσει τα μέτρα, όπως η εφαρμογή του πλαφόν, η εθελοντική μείωση σε 700 κωδικούς, καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας που έβαλε –όπως είπε- τέλος στις παραπλανητικές εκπτώσεις. 

«Λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε αυτά που σας είπα και έχουμε αποτελέσματα, αλλά και το χειμώνα που είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα πάλι ακρίβεια λέγατε ότι υπάρχει, αυτή είναι η κασέτα, ότι εμείς είμαστε με πλουσίους και εσείς με φτωχούς», είπε και έκανε γνωστό ότι τον επόμενο μήνα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. 

1 / 3