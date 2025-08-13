search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 08:07
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

13.08.2025 06:30

Κατά κύματα οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίζονται και συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα

13.08.2025 06:30
Μετά από μια σχετικά ήρεμη περίοδο, η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα επανέρχεται, προκαλώντας νέες πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο δείχνουν ετήσιο πληθωρισμό στο 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον ίδιο μήνα πέρυσι. Παρά τα επίσημα δεδομένα, οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά υποδηλώνουν ότι οι αυξήσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, ξεπερνώντας τις καταγραφές των στατιστικών.

Ο πληθωρισμός στα βασικά τρόφιμα αποτελεί βασικό παράγοντα της γενικότερης αύξησης των τιμών. Στον τομέα των φρούτων, οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 19,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Τα νωπά ψάρια και το κρέας κατέγραψαν επίσης σημαντικές αυξήσεις, με 7% και 6,2% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της τιμής του καφέ, που επηρεάζεται από τις διεθνείς αγορές και ανέβηκε κατά 16,8%, επιβαρύνοντας το συνολικό κόστος των αγορών.

Η νέα αυτή φάση ανατιμήσεων προστίθεται σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον όπου οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξήσεις και σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η στέγαση και η ένδυση. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις τιμές του Αυγούστου αφήνουν να εννοηθεί ότι η πίεση στο κόστος διατροφής θα ενταθεί περαιτέρω.

Παρά την άνοδο σε αρκετές κατηγορίες, ο δείκτης τιμών για τη «Διατροφή και τα Αλκοολούχα Ποτά» παρουσίασε μικρότερη αύξηση, στο 2,8%, ελαφρώς κάτω από τον συνολικό πληθωρισμό. Αυτό αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών του ελαιολάδου σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, το ελαιόλαδο εμφάνισε αύξηση 9,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στις τιμές άλλων βασικών ειδών, όπως το μοσχάρι (+1,1%), τα πουλερικά (+2,6%), τα νωπά λαχανικά (+1,1%), και ο καφές (+5,3%).

Διεθνείς παράγοντες επιβαρύνουν τις τιμές

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Ο παγκόσμιος δείκτης τιμών αγροτικών προϊόντων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών κατέγραψε τον Ιούλιο την υψηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο του 2023. Αν και παραμένει χαμηλότερος από το ρεκόρ του 2022, η τάση αυτή δημιουργεί επιφυλάξεις για περαιτέρω επιβάρυνση των εισαγωγών.

Οι αυξήσεις στις τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων υπεραντιστάθμισαν τις μειώσεις σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η αυξημένη ζήτηση από ασιατικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, σε συνδυασμό με περιορισμούς στην προσφορά λόγω ασθενειών των ζώων.

Η ταυτόχρονη επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων καθιστά την επόμενη περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Οι καταναλωτές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον με αυξημένες δαπάνες, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών εξαρτάται από τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών και τη βελτίωση των μηχανισμών απορρόφησης των αυξήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

