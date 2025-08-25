search
25.08.2025 20:07

Καραμέρος: «Πώς ανταποκρίθηκε το Μαξίμου όταν έμαθε για την εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;»

25.08.2025 20:07
karameros

Ερώτημα προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γεώργιο Μυλωνάκη θέτει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ο κ. Μυλωνάκης φέρεται να είχε στα χέρια του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καραμέρος ρωτά τον κ. Μυλωνάκη πότε ζήτησε και πότε έλαβε το υπόμνημα και σε ποιες ενέργειες προχώρησε λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου του; Πώς θα συμβάλλει στο έργο των δικαστικών και διοικητικών αρχών για την ενδεχόμενη εμπλοκή των ιδιωτών στο σκάνδαλο των παράνομων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Καραμέρου

ΘΕΜΑ: «Πώς ανταποκρίθηκε το Μαξίμου όταν έμαθε για την εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Όπως αποκαλύπτει εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας Documento την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό κ. Γεώργιος Μυλωνάκης είχε στην διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με δική του πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα το περιεχόμενο του υπομνήματος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον ρόλο των ιδιωτών στο σκάνδαλο του Οργανισμού μέσα από μια διαδικασία που εκκινεί από τον ίδιο και ουσιαστικά καθιστά συγκεκριμένες εταιρείες ως προνομιακούς αναδόχους και συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία κάνουν λόγο για την μονοπωλιακή παρουσία της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» με μέτοχο, μεταξύ άλλων, την εταιρεία πληροφορικής Neuropublic AE με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει συνάψει 38 συμβάσεις και τροποποιήσεις τους όπως αποτυπώνεται στην πληροφοριακή πλατφόρμα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων σε σύνολο 172 συμβάσεων με φορείς της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων ορισμένες που αφορούν αντικείμενα του αγροτικού τομέα, αλλά έχουν ως φορέα υλοποίησης είτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε την Κοινωνία της Πληροφορίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα».

Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), πιστοποιημένα από τη «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» φέρεται να είχαν συμμετοχή στην δήλωση επιπλέον εκτάσεων από τις οποίες προέκυψαν παράνομες ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή της εταιρείας Neuropublic ΑΕ σε έργα πληροφορικής του φορέα, αλλά και γενικότερα της δημόσιας διοίκησης και η παρουσία της στη μετοχική σύνθεση της «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», εγείρει εύλογα ερωτήματα για την ενδεχόμενη εμπλοκή της στη διαρροή κρίσιμων στοιχείων αδήλωτων ιδιοκτησιών στη βάση των οποίων συγκροτήθηκε ο μηχανισμός παράνομων επιδοτήσεων.

Επειδή οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος για την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Ερωτάται ο κ. Υφυπουργός:

Πότε ζήτησε και πότε έλαβε το υπόμνημα και σε ποιες ενέργειες προχώρησε λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου του; Πώς θα συμβάλλει στο έργο των δικαστικών και διοικητικών αρχών για την ενδεχόμενη εμπλοκή των ιδιωτών στο σκάνδαλο των παράνομων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ;

