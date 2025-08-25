Πηγές της κυβέρνησης για ΣΥΡΙΖΑ: «Ύβρις» να μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κυβερνητικές πηγές αντέδρασαν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασαν τα εξής:
«Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται “τοξικότητα” και “χυδαιότητα” ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν“, των απειλών “θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη” και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».
Διαβάστε επίσης:
Πινγκ πονγκ κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους φόρους: Αλληλοκατηγορίες Μαρινάκη – Τσουκαλά για «απατεώνες» και αυξήσεις
Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!
Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.