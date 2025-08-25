Πηγές της κυβέρνησης για ΣΥΡΙΖΑ: «Ύβρις» να μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα

Κυβερνητικές πηγές αντέδρασαν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασαν τα εξής:

«Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται “τοξικότητα” και “χυδαιότητα” ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν“, των απειλών “θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη” και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».

