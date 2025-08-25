search
25.08.2025 17:28

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Νέα διάσταση στην τοξικότητα και τη χυδαιότητα

25.08.2025 17:28
SYRIZA_LOGO_FILE

Με δύο παροιμίες απαντάει η Κουμουνδούρου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» και «εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».

Επιπλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για υπερθετικό βαθμό της τοξικότητας και της χυδαιότητας και αφήνουν να εννοηθεί πως δεν είναι τυχαία η συγκυρία της επίθεσης στον πρώην πρωθυπουργό, αντιθέτως έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη απ’ τα σκάνδαλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης.

Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. 

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση: 

1.⁠ ⁠Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. 

2.⁠ ⁠Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.

