ΠΟΛΙΤΙΚΗ

25.08.2025 15:53

Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς

25.08.2025 15:53
doukas_2508_1920-1080_new

Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), απευθύνει σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στο μήνυμά του, o δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει πως παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, και φέτος η Αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ

Ενώνουμε δυνάμεις με δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα.

Ζητάμε:

  • Ενίσχυση των Δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ
  • Επανασχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
  • Άμεση ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για νερό & απορρίμματα
  • Η Αυτοδιοίκηση δε θα μείνει θεατής.
  • Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με ενιαία φωνή.

Ήρθε η ώρα για ένα πραγματικό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές που διαλύουν τις πόλεις μας».

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα έγινε πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκλεγμένων στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

