Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς

Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), απευθύνει σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Στο μήνυμά του, o δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει πως παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, και φέτος η Αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ
Ενώνουμε δυνάμεις με δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα.
Ζητάμε:
Ήρθε η ώρα για ένα πραγματικό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές που διαλύουν τις πόλεις μας».
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα έγινε πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκλεγμένων στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα.
