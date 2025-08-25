Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Στους μόνους που έλειψε ήταν οι… βαρυποινίτες

Δριμεία επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συζήτηση περί επιστροφής Τσίπρα με νέο κόμμα στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας.

Ενδεικτική της πολύ σκληρής ρητορικής σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού που μοιάζει να υιοθετεί η κυβέρνηση, ήταν η φράση του Π. Μαρινάκη ότι «στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών».

Ως απόδειξη για την χαμηλή αποδοχή του Α. Τσίπρα από τους πολίτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών. Από κει και πέρα, πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό».

«Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισ. ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής. Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά», επέμεινε ο Π. Μαρινάκης.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι πολύ γνωστά αυτά. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπενθυμίζονται όταν επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά η κοινωνία δεν τα έχει ξεχάσει. Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

