ΠΟΛΙΤΙΚΗ

25.08.2025 10:44

ΔΕΘ: Στο 1,5 δισ. ευρώ το ύψος των παροχών – Το ΥΠΟΙΚ… ορίζει τη μεσαία τάξη (Video)

25.08.2025 10:44
ypoik_new

Παρά διάφορες πληροφορίες που θέλουν το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι προσδιορίζει το «πακέτο» των εξαγγελιών που θα κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, στο ύψος των 1,5 δισ. ευρώ.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων. Ο Ό. Τσάπαλος, μάλιστα, επιχείρησε να ορίσει την… μεσαία τάξη, λέγοντας ότι εισοδηματικά κινείται μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως.

Η αναφορά δεν είναι τυχαία, καθώς στο πλαίσιο των διαρροών σχετικά με το «πακέτο Μητσοτάκη», κυρίαρχη θέση έχει η πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς θα επιφέρει μικρότερη παρακράτηση φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται κατηγορηματικά σενάρια για 13ο και 14ο μισθό ή σύνταξη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 7-8 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για «φοροεπιδρομή», κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν ότι δεν θεσπίστηκε κανένας νέος φόρος τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως μειώθηκαν ή καταργήθηκαν δεκάδες, με την αύξηση των εσόδων να αποδίδεται στη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

