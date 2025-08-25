Τα καυτά μέτωπα στη Βουλή 

Μετά από ένα θερινό διάλειμμα η πολιτική αντιπαράθεση επιστρέφει στη Βουλή με φόντο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και τα «βαριά» ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών.

Παρά τα κρίσιμα θέματα που παραμένουν στην ατζέντα η Βουλή αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλές ταχύτητες, ροκανίζοντας τον χρόνο μέχρι τη ΔΕΘ, καθώς μετά την Έκθεση αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν τα «καυτά» νομοσχέδια. Μετά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα σηκώσει αυλαία και η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη μετωπική σύγκρουση φαίνεται πως θα προκύψει με το μεταναστευτικό, καθώς από την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής τίθεται άμεσα, την Τετάρτη, σε επιτροπή το νομοσχέδιο που ενσωματώνει το αμφιλεγόμενο «δόγμα Πλεύρη», προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις.

Την Τετάρτη, η Ολομέλεια ανοίγει ξανά, εγκαινιάζοντας τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο με ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση, αφού αγγίζει έναν ευαίσθητο εκλογικά χώρο και συναντά ήδη αντιδράσεις από σωματεία και εργαζόμενους.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται και αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο, με την προώθηση του νομοσχεδίου που επιδιώκει την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών – μια παρέμβαση με εμφανή πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, σε δημόσια συνεδρίαση θα κληρωθεί με σφαιρίδια το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, το οποίο θα αποτελείται από 3 μέλη του Αρείου Πάγου και 2 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κατά την έρευνα προκύψουν ζητήματα, το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την κατηγορία κατά του πρώην υπουργού, εφόσον στείλει εκ νέου την υπόθεση στη Βουλή και με την προϋπόθεση πως τα διερευνώμενα αδικήματα δεν έχουν απορριφθεί από την Ολομέλεια.

Την ίδια στιγμή, επιχειρείται και μια «τακτοποίηση» της ενοχλητικής αντιπολίτευσης: η παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τις παρεμβάσεις της κατά τη συζήτηση του πορίσματος για τον Κώστα Καραμανλή και την άγρια κόντρα της με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη.

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσίπρας: 4 εμπόδια, 4 πλεονεκτήματα και ένα ερώτημα για την επιστροφή

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για Ανδρουλάκη και την «μοναχική» πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό – Αιχμές και από τη Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Η «κατοχύρωση» της πολιτικής αυτονομίας στη ΔΕΘ και η τακτική Ανδρουλάκη απέναντι σε Φάμελλο – Χαρίτση