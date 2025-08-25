ΠΑΣΟΚ: Η «κατοχύρωση» της πολιτικής αυτονομίας στη ΔΕΘ και η τακτική Ανδρουλάκη απέναντι σε Φάμελλο – Χαρίτση 

Το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εκφωνήσει ομιλία στο Βελλίδειο και θα δώσει συνέντευξη Τύπου ένα Σαββατοκύριακο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο σημαίνει πως θα υπάρξει μεγάλη δυνατότητα προβολής.

Κατοχύρωση αυτονομίας

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επανεξελέγη στην ηγεσία του κόμματος με το μήνυμα της αυτόνομης πορείας και γι’ αυτό και όπως έγραψε το «Ποντίκι» στο τελευταίο του φύλλο θα κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από τα κόμματα στα… αριστερά του, ενώ δεν πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Εκλογικός στόχος του Ανδρουλάκη είναι άλλωστε η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας «έστω και με μία ψήφο διαφορά». Το σίγουρο είναι ότι θα επαναλάβει το δίλημμα πως «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία», θέλοντας έτσι να δείξει πως μόνο το Κίνημα μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στη βάση ενός προγράμματος που εγγυάται την ασφάλεια της χώρας και της κοινωνίας.

Η τακτική απέναντι σε Φάμελλο – Χαρίτση

Η στρατηγική επιλογή της πολιτικής αυτονομίας αντικατοπτρίζεται και στην χθεσινή διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη πως σήμερα ο αρχηγός του Κινήματος θα καταθέσει στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή με την οποία ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Μάλιστα, λόγω της πρωτοβουλίας που είχε ανακοινώσει ο Σωκράτης Φάμελλος από την Χαριλάου Τρικούπη θύμιζαν πως «την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου».

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή. Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού», είχε αναφέρει τότε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Για την στάση του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να ανταποκριθεί σε σχετική κρούση του Σωκράτη Φάμελλου, την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: Συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Κεφαλογιάννης: «Ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών για όλη τη Μεσόγειο»

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: «Έχει περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη»