Και ξαφνικά, κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το Παλαιστινιακό – Το παρασκήνιο

Αντί για κοινό βηματισμό, «μέτωπο» και κόντρα φέρνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το Παλαιστινιακό.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την έντονη ενόχλησή του, για την πρωτοβουλία που προανήγγειλε λίγο νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει αύριο με το άνοιγμα της Βουλής την επικαιροποίηση και την επαναβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015 για την προώθηση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα.

Ενόχληση που σχετίζεται όχι με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί, αλλά με το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να ανταποκριθεί σε σχετική κρούση του Σωκράτη Φάμελλου, την Πέμπτη, και επέλεξε να κινηθεί αυτόνομα, χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Στην αντίδρασή της η Κουμουνδούρου:

-«καρφώνει» τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας», ενώ ο Χαρίτσης και η Κωνσταντοπούλου απάντησαν θετικά, ενώ το ΚΚΕ θύμισε την υπάρχουσα δήλωση των 4 για την Παλαιστίνη.

-Κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «κινείται μόνος και απομονωμένος», και πως επιδίδεται σε «μικροκομματικά παιχνίδια», σπάζοντας με αυτό τον τρόπο το μέτωπο της αντιπολίτευσης, κάτι που «διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Επιπλέον, η Κουμουνδούρου, στην άτυπη αντίδρασή της σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει πως παίρνει την πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση μιας απόφασης που έτσι κι αλλιώς ισχύει αλλά δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση «που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο», ενώ «για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα».

Πηγές Χαριλάου Τρικούπη: «Ο Ανδρουλάκης είχε ζητήσει συνεδρίαση για το ψήφισμα από τις 31 Ιουλίου»

Σημειώνεται ότι από το ΠΑΣΟΚ αφήνεται να εννοηθεί ότι πρώτοι εκείνοι είχαν ζητήσει – και δη ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης – να γίνει άμεσα στη Βουλή ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του εν λόγω ψηφίσματος και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ενδεικτικό ότι την Πέμπτη σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Μάντζιος σημείωνε πως πρέπει να γίνει άμεσα η ειδική συζήτηση στη Βουλή για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, «όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης».

Επίσης, από την Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνουν ότι «την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν την διακοπή των εργασιών στις 31 Ιουλίου όταν είχε σχετικά δηλώσει: “Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή”».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ανδρουλάκης «σπάει» το αντιπολιτευτικό μέτωπο, διευκολύνοντας τον Μητσοτάκη

Αναλυτικά, πηγές της Κουμουνδούρου, αντιδρώντας στην προαναγγελία της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟ, αναφέρουν τα εξής:

«Την περασμένη Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος. Ανταποκρίθηκαν θετικά ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα δήλωση των 4 κομμάτων για την Παλαιστίνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας.

Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα.

Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κάτι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια».

