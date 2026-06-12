Μουντιάλ 2026: Τι νούμερα έκανε το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης

Αρκετά καλά νούμερα έκανε η ΕΡΤ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες (18-34) να φτάνει το 40,8%.

Τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική αγώνα παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό ηλικίας (18-54), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 29,8%.

Να σημειωθεί πως η διοργάνωση μεταδίδεται και μέσω του ERTFLIX και του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, στο οποίο θα είναι διαθέσιμες περισσότερες από 40 αναμετρήσεις.

Το κανάλι προσφέρει στους επισκέπτες στατιστικά στοιχεία για κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς και κάλυψη από τέσσερις κάμερες.

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