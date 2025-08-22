ΠΑΣΟΚ: Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές – Συζήτηση στη Βουλή για την Γάζα θέλει ο Ανδρουλάκης

Στην Αχαϊα και στις πυρόπληκτες περιοχές του νομού βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης κατά την περίοδο των πυρκαγιών.

Αλαζονεία και αναποτελεσματικότητα

Πρώτος σταθμός για τον πρόεδρο του Κινήματος ήταν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, που υπέστη ζημιές. Συνομίλησε με τους άνδρες και τις γυναίκες του 1ου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας και εξέφρασε την υποστήριξή του στο αίτημα τους για πλήρη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για τους εποχικούς πυροσβέστες, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ με τις τροπολογίες του είχε πρωτοστατήσει προκειμένου να επιλυθεί δίκαια το εργασιακό τους πρόβλημα.

Στην κοινότητα Παλαιά Περιστέρα της κοινότητας του Αγίου Στεφάνου ο Ανδρουλάκης έγινε δέκτης των παραπόνων δεκάδων μικροκαλλιεργητών που μένουν εκτός των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. Η περιοδεία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στο πρώην δημαρχείο Ωλενίας, όπου συζήτησε με τον αγροτικό σύλλογο και τους κατοίκους.

«Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική. Πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Πέρυσι συνέβη το ίδιο σε δήμους της Αθήνας. Γιατί άραγε πανηγυρίζουν; Που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας; Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στην δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει σύγχρονους μηχανισμούς, που θα μπορούν να είναι αντάξιοι των σημερινών προκλήσεων. Με επένδυση κυρίως στην πρόληψη, όπου είμαστε πολύ πίσω. Με επένδυση στην καταστολή και βέβαια με σχέδια αποκατάστασης. Δίνουν καθημερινό αγώνα χιλιάδες πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Είναι άνθρωποι, που έχουν πια εμπειρία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να στηρίξει την τροπολογία μας, για να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι», πρόσθεσε στην συνέχεια.

Όπως έχει γράψει και το topontiki.gr σε προηγούμενα ρεπορτάζ, στην ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ και το σχέδιό του για την πολιτική προστασία για την οποία ανέφερε: «Χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα κλαίμε πάνω από τα καμένα. Δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφεται το βιός αγροτών, κτηνοτρόφων και πολιτών. Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση».

Συζήτηση για την Γάζα στη Βουλή

Αναφορικά με την πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για συζήτηση στη Βουλή για την Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο ΠΑΣΟΚ θυμίζουν ότι αυτό το είχε ζητήσει στο παρελθόν ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Υπεύθυνου της ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος ανέρερε: «η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να κλιμακώσει την επιχείρηση εθνοκάθαρσης των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας επιτείνει την ανθρωπιστική τραγωδία και το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας μπροστά στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Μάλιστα, ο κ. Μάντζος σημειώνει πως πρέπει να γίνει άμεσα η ειδική συζήτηση στη Βουλή για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Απέναντι στην αγωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι καθήκον της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσει άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

