Εξώδικα σε δύο sites για fake news απέστειλε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη απέστειλε εξώδικα σε δύο sites που δημοσίευσαν fake news σχετικά με υποτιθέμενη αγορά ακινήτου στο Ελληνικό από την πλευρά της.

Τα εξώδικα εστάλησαν από τη σύζυγο του πρωθυπουργού στο Karditsa sta akra και στο VoiceNews, καθώς σε δημοσιεύματά τους έκαναν λόγο για αγορά ακινήτου που πραγματοποίησε η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στην περιοχή του Ελληνικού.

Το εξώδικο της Μαρέβας Μητσοτάκη προς το www.karditsastakra.com:

ΠΡΟΣ

τους υπεύθυνους του ενημερωτικού ιστότοπου «www.karditsastakra.com».

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 16 Αυγούστου 2025, ημέρα Σάββατο, αναρτήθηκε στον ιστότοπό σας, δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Με χρήματα του ελληνικού λαού, αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό αξίας 3.000.000 ευρώ», το οποίο εμπεριέχει απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για εμένα την εξωδίκως δηλούσα. Ειδικότερα, το επίμαχο δημοσίευμά σας αναφέρει επί λέξει (σημ. η υπογράμμιση δική μας):

«Σε μια εποχή που η Ελλάδα βυθίζεται στην οικονομική ανέχεια, με χιλιάδες πολίτες να αγωνίζονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό και το νοίκι, έρχονται στο φως αποκλειστικές πληροφορίες του voicenews που προκαλούν οργή και αγανάκτηση.

Σύμφωνα με αυτές, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φέρεται να έχει αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, αξίας 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν είναι μόνη: στον ίδιο πύργο πολυτελείας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν επενδύσει και ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η ανάπτυξη στο Ελληνικό, που προβάλλεται ως το «μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη», φαίνεται να εξυπηρετεί πρωτίστως την ελίτ. Ο ουρανοξύστης Riviera Tower, που ήδη φτάνει τον 25ο όροφο και προορίζεται να γίνει το ψηλότερο κτίριο της χώρας, δεν είναι για τον μέσο Έλληνα. Είναι για αυτούς που μπορούν να διαθέσουν εκατομμύρια για να απολαμβάνουν τη θέα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενώ ο λαός παρακολουθεί από μακριά, βουτηγμένος στα χρέη και την ανασφάλεια. Η παρουσία ονομάτων όπως ο Μαρινάκης και ο Μιλουτίνοφ στον ίδιο πύργο απλώς επιβεβαιώνει ότι το Ελληνικό δεν είναι παρά ένα ακόμα «χωριό των πλουσίων», μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η Lamda Development, που έχει αναλάβει το έργο, διαφημίζει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, αλλά τι σημαίνει αυτό για τον μέσο πολίτη; Όταν οι τιμές των διαμερισμάτων ξεκινούν από ποσά που για τους περισσότερους Έλληνες μοιάζουν αστρονομικά, πώς μπορεί να πιστέψει κανείς ότι το Ελληνικό θα ωφελήσει την κοινωνία συνολικά; Η εικόνα της συζύγου του πρωθυπουργού να επενδύει σε τέτοιες αγορές, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα, είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα.

Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία. Πώς δικαιολογείται μια τέτοια αγορά από την κα. Γκραμπόφσκι; Ποια είναι η προέλευση των χρημάτων για μια τόσο δαπανηρή επένδυση; Και πώς μπορεί ο πρωθυπουργός να συνεχίζει να κουνά το δάχτυλο στους πολίτες για «υπευθυνότητα», όταν η δική του οικογένεια φαίνεται να κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων;

Η Ελλάδα του 2025 δεν αντέχει άλλες προκλήσεις. Οι πολίτες απαιτούν δικαιοσύνη, ισότητα και πολιτικούς που να στέκονται δίπλα τους, όχι πάνω από αυτούς. Η «θέα θάλασσα» μπορεί να είναι όνειρο για την κα. Γκραμπόφσκι, αλλά για τον ελληνικό λαό, το μόνο που φαίνεται στον ορίζοντα είναι η αδικία και η ανισότητα.

Πηγή: voicenews.gr».

II. Το επίμαχο δημοσίευμα αποτελεί, στην πραγματικότητα, αναδημοσίευση του από 15.08.2025 άρθρου με τίτλο «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΕΛΕΙ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ; Χλιδή Μαρέβας; την Ώρα που ο Λαός Πνίγεται στα Χρέη», που αναρτήθηκε στον ιστότοπο «www.voicenews.gr» και εμπεριέχει απολύτως αναληθείς, προσβλητικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για εμένα την εξωδίκως δηλούσα.

Πιο αναλυτικά, στο από 15.08.2025 άρθρο του «www.voicenews.gr», το οποίο αναπαράγατε σχεδόν αυτούσιο, ο ανώνυμος συντάκτης ισχυρίζεται ότι δήθεν αγόρασα «ένα πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, αξίας 2-3 εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενος μάλιστα και δήθεν «αποκλειστικές πληροφορίες του». Την παράθεση του ως άνω ψευδούς ισχυρισμού ακολούθησε μία προσωπική επίθεση εναντίον μου, μέρος της οποίας αναπαρήχθη αυτούσιο και από το Δημοσίευμά σας. Μου αποδόθηκε, δηλαδή η μομφή ότι ζω «σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων» και ότι η στάση μου είναι «είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα».

Περαιτέρω, δεν αρκεστήκατε στην αναπαραγωγή των ψευδών ειδήσεων που είχαν διασπαρεί με το άρθρο του «www.voicenews.gr», αλλά προχωρήσατε και στην επίταση της σχετικής λασπολογίας που αφήνει υπονοούμενα για την πηγή προέλευσης των χρημάτων της «φανταστικής» αγοραπωλησίας. Μάλιστα, ο τίτλος που επιλέξατε προσέβαλε έτι περαιτέρω την τιμή και την υπόληψή μου, καθώς ισχυριστήκατε δημόσια ότι η υποτιθέμενη αγορά έλαβε χώρα «με χρήματα του ελληνικού λαού»!

Εντούτοις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το περιεχόμενο του δημοσιεύματός σας – όπως και της πηγής αυτού, ήτοι του άρθρου του «www.voicenews.gr» – είναι καταφανώς και απολύτως ψευδές, ανήθικο και συκοφαντικό, στοχεύει δε αποκλειστικά στο διασυρμό μου και μέσω αυτού στην πολιτική υποβάθμιση του συζύγου μου.

Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Όπως ασφαλώς σας είναι γνωστό, στην ελληνική έννομη τάξη για την απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων τηρείται σύστημα δημοσιότητας, κατά το οποίο για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται μεταγραφή του πωλητηρίου συμβολαίου. Ενώ, λοιπόν, μία απλή και ολιγόλεπτη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου αρκούσε για να διαπιστώσετε ότι οι ισχυρισμοί του άρθρου του «www.voicenews.gr» δεν ευσταθούν, όπως φαίνεται δεν μπήκατε καν στον κόπο να διασταυρώσετε την «πηγή» σας.

Ακόμη, και με δεδομένο ότι το δημοσίευμά σας φέρει πομπώδη τίτλο, κατά τον οποίο η υποτιθέμενη αγορά πραγματοποιήθηκε «με χρήματα του ελληνικού λαού», τονίζω εκ νέου ότι καμία αγορά δεν έλαβε χώρα, πολλώ δε μάλλον με αξιοποίηση πόρων των Ελλήνων Πολιτών! Μολονότι λοιπόν, παρέλκει η αντίκρουση του προβληματισμού ως προς την προέλευση των χρημάτων της ανύπαρκτης «αγοραπωλησίας», προς διασκέδαση κάθε υποψίας που αφήνει το δημοσίευμα, επισημαίνω ότι ως σύζυγος πολιτικού προσώπου έχω υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»), η οποία και εξετάζεται ενδελεχώς από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου. Συνεπώς, οι απαιτήσεις σας για «διαφάνεια και λογοδοσία» είναι όχι μόνον φαιδρές, αλλά και άνευ αντικειμένου.

Το δημοσίευμά σας έχει αναπαραχθεί από έτερους ιστότοπους, αλλά και από λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο Χ και στο TikTok) με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί εκθετικά το συκοφαντικό περιεχόμενό του σε άγνωστο πλήθος αναγνωστών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επίταση της προσβολής της τιμής και της υπόληψής μου.

ΙΙΙ. Επειδή, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1178/1981 προβλέπει ότι: «ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω κι αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα ή η κατά το άρθρο 919 του ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος, ή, αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 εδάφ. α’ του Ν.2328/1995 στις περιπτώσεις του πιο πάνω άρθρου μόνου του Ν.1178/1981, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, συγκεκριμένα δε στα «δημοσιεύματα», κατά τον προαναφερόμενο Ν.1178/1981, περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Επειδή, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης του εντύπου, καθώς και ο εκδότης θεωρούνται ως αυτουργοί της αξιόποινης πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου, εκτός αν αποδείξουν ότι η δημοσίευση έγινε εν αγνοία τους [ΑΠ 465/2019], ενώ στην περίπτωση δημοσιευμάτων αναρτηθέντων σε ιστότοπους, τη σχετική ευθύνη φέρει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας [ΑΠ 1389/2019].

Επειδή, το δικαίωμα δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων δεν είναι απεριόριστο, αλλά αντίθετα, υπόκειται σε περιορισμούς όταν το φιλοξενούμενο περιεχόμενο προσβάλλει παράνομα την τιμή και την υπόληψη τρίτων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η τέλεση εγκλημάτων κατά της τιμής, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 361 επ. ΠΚ, η δε τιμώρηση τέτοιων εγκλημάτων ακόμα και όταν διαπράττονται στο διαδίκτυο συνιστά θεμιτό και συνταγματικά ανεκτό περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης [ΠΠρΠειρ 27/2009, ΔιΜΕΕ 2009, σ. 65].

Επειδή, η ανάρτησή σας είναι κατάφωρα προσβλητική σε προσωπικό επίπεδο, παντελώς απρόκλητη και αναίτια.

Επειδή, η απόπειρα σύνδεσης του ονόματός μου με την αγορά διαμερίσματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και δη με χρήματα του Ελληνικού Λαού, χωρίς την απαιτούμενη διασταύρωση της πηγής σας, ήτοι του δημοσιεύματος της ιστοσελίδας «www.voicenews.gr», παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και πλήττει βαρύτατα την τιμή και την υπόληψή μου.

Επειδή, οι συκοφαντικοί σε βάρος μου ισχυρισμοί παραμένουν ακόμα και σήμερα αναρτημένοι προς κοινή προβολή και χρήση στον ιστότοπο «www.karditsastakra.com».

Επειδή, η επίκληση δήθεν δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος προς ενημέρωση του κοινού δεν εξαρκεί για να δικαιολογήσει την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων, πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που δεν τηρήθηκε ούτε στο ελάχιστο η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Επειδή, δεν πρόκειται να σας επιτρέψω να με διασύρετε προσωπικά και να προβαίνετε στην καταβαράθρωση της προσωπικότητάς μου, της τιμής και της υπόληψής μου, μέσω της αναπαραγωγής ψευδών, δυσφημιστικών και συκοφαντικών ισχυρισμών, όπως αυτών που αναρτήσατε.

Επειδή, οι παραπάνω ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις με εξέθεσαν αναπανόρθωτα ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας και προσέβαλαν βάναυσα την προσωπικότητά μου, στοιχειοθετώντας παράλληλα την τέλεση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μου.

Επειδή, τα όσα αναρτήσατε, είναι απολύτως αναληθή και προσβλητικά της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ηθικής υπόληψής μου.

Επειδή, το δυσφημιστικό σε βάρος μου δημοσίευμα συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς μου κατ’ άρθρο 920 ΑΚ, και ως εκ τούτου θεμελιώνεται αξίωση αποζημίωσής μου σε βάρος σας.

Επειδή, υπέχετε ποινική ευθύνη για την εν γνώσει σας διάδοση ψευδών ειδήσεων και χαρακτηρισμών σε βάρος μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

(α) Να απόσχετε άμεσα και δια παντός από οποιαδήποτε παρεμφερή αναφορά στο πρόσωπό μου και από οποιαδήποτε εκ νέου διάδοση προσβλητικών και δυσφημιστικών ισχυρισμών σε βάρος της προσωπικότητάς μου.

(β) Να προβείτε άμεσα σε επανόρθωση της προσβολής της προσωπικότητάς μου, μεριμνώντας παραχρήμα μετά την λήψη της παρούσας για την αφαίρεση του ανωτέρω ψευδούς, προσβλητικού και συκοφαντικού δημοσιεύματος από το διαδικτυακό ιστότοπό σας «www.karditsastakra.com», καθώς και από κάθε άλλο σημείο στο διαδίκτυο όπου έχει αναπαραχθεί.

(γ) Να δημοσιεύσετε, αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας με άμεση ανάρτηση σε αντίστοιχη θέση στον ιστότοπο «www.karditsastakra.com» το ακόλουθο επανορθωτικό κείμενο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 1178/1981:

«Σε προηγούμενη δημοσίευση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό μας, www.karditsastakra.com, και ειδικότερα την 16.08.2025, υπό τον τίτλο «Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Με χρήματα του ελληνικού λαού, αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό αξίας 3.000.000 ευρώ» υποστηρίξαμε ότι η κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι δήθεν προέβη σε αγορά διαμερίσματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Το σύνολο των ανωτέρω ισχυρισμών είναι ψευδές, δεν ερείδεται σε κανένα πραγματικό γεγονός ή στοιχείο και η μετάδοσή τους οφείλεται σε εσφαλμένη πληροφόρηση.

Λυπούμαστε πολύ και ανακαλούμε, μετά από πληρέστερη και ορθότερη ενημέρωση, αυτούς τους αναληθείς και άστοχους ισχυρισμούς, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από την κα. Γκραμπόφσκι για την αναδημοσίευση των σε βάρος της αναληθών περιστατικών και τη διατύπωση των προσβλητικών κρίσεων”.

Άλλως, σας δηλώνω, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ότι θα προσφύγω στα αρμόδια αστικά και ποινικά Δικαστήρια, προς υπεράσπιση της τιμής, της ακεραιότητας, του κύρους και της αξιοπιστίας μου και προς αποκατάσταση της βλάβης που έχω υποστεί και θα υποστώ από την προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά σας.

Το εξώδικο της Μαρέβας Μητσοτάκη προς το voicenews:

ΠΡΟΣ

τη μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (οδός Ωραιοκάστρου, αρ. 11 – 13), ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου «www.voicenews.gr», νομίμως εκπροσωπούμενη.

το Θεόδωρο Παπουλίδη του Γεωργίου, κάτοικο Ευόσμου Θεσσαλονίκης (οδός Ολυμπιάδος, αρ. 18), διαχειριστή της ως άνω εταιρείας και του ιστοτόπου «www.voicenews.gr».

Η πρώτη εξ υμών εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης, έχοντας την ιδιοκτησία, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του ενημερωτικού ιστοτόπου «www.voicenews.gr», ενώ ο δεύτερος εξ υμών τυγχάνει μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ως άνω εταιρείας, καθώς και διαχειριστής του ως άνω ιστοτόπου «www.voicenews.gr».

Ι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 15 Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:09, αναρτήθηκε στον ιστότοπό σας, «www.voicenews.gr», δημοσίευμα υπό τον τίτλο «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΕΛΕΙ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ; Χλιδή Μαρέβας; την Ώρα που ο Λαός Πνίγεται στα Χρέη». Το ως άνω κείμενο (εφεξής το «Δημοσίευμα»), πέραν του ειρωνικού, χυδαίου, και προκλητικού τίτλου που φέρει, εμπεριέχει απολύτως αναληθείς, προσβλητικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για εμένα την εξωδίκως δηλούσα. Ειδικότερα, το Δημοσίευμα αναφέρει επί λέξει (σημ. η υπογράμμιση δική μας):

«Σε μια εποχή που η Ελλάδα βυθίζεται στην οικονομική ανέχεια, με χιλιάδες πολίτες να αγωνίζονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό και το νοίκι, έρχονται στο φως αποκλειστικές πληροφορίες του voicenews που προκαλούν οργή και αγανάκτηση. Σύμφωνα με αυτές, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, φέρεται να έχει αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, αξίας 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν είναι μόνη: στον ίδιο πύργο πολυτελείας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν επενδύσει και ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η είδηση αυτή, αν αληθεύει, αποτελεί μια κραυγαλέα πρόκληση για τον ελληνικό λαό. Την ώρα που η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά, που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι και οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερη τύχη, η σύζυγος του πρωθυπουργού φαίνεται να απολαμβάνει τη χλιδή και την πολυτέλεια, επενδύοντας εκατομμύρια σε ένα διαμέρισμα με «θέα θάλασσα». Πώς είναι δυνατόν, ενώ οι Έλληνες παλεύουν να επιβιώσουν, η οικογένεια του πρωθυπουργού να επιδίδεται σε τέτοιες κραυγαλέες επιδείξεις πλούτου; Πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μιλά για «ισότητα» και «κοινωνική δικαιοσύνη», όταν οι δικοί του άνθρωποι φαίνεται να ζουν σε έναν παράλληλο κόσμο, μακριά από τις αγωνίες του μέσου πολίτη;[…]

Η παρουσία ονομάτων όπως ο Μαρινάκης και ο Μιλουτίνοφ στον ίδιο πύργο απλώς επιβεβαιώνει ότι το Ελληνικό δεν είναι παρά ένα ακόμα «χωριό των πλουσίων», μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας […]

Η εικόνα της συζύγου του πρωθυπουργού να επενδύει σε τέτοιες αγορές, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα, είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα.

Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία. Πώς δικαιολογείται μια τέτοια αγορά από την κα. Γκραμπόφσκι; Ποια είναι η προέλευση των χρημάτων για μια τόσο δαπανηρή επένδυση; Και πώς μπορεί ο πρωθυπουργός να συνεχίζει να κουνά το δάχτυλο στους πολίτες για «υπευθυνότητα», όταν η δική του οικογένεια φαίνεται να κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων;

Η Ελλάδα του 2025 δεν αντέχει άλλες προκλήσεις. Οι πολίτες απαιτούν δικαιοσύνη, ισότητα και πολιτικούς που να στέκονται δίπλα τους, όχι πάνω από αυτούς. Η «θέα θάλασσα» μπορεί να είναι όνειρο για την κα. Γκραμπόφσκι, αλλά για τον ελληνικό λαό, το μόνο που φαίνεται στον ορίζοντα είναι η αδικία και η ανισότητα.»

ΙΙ. Στο Δημοσίευμα ισχυρίζεστε ότι δήθεν αγόρασα «ένα πολυτελές διαμέρισμα στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, αξίας 2-3 εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενοι μάλιστα «αποκλειστικές πληροφορίες σας». Την παράθεση του ως άνω ψευδούς ισχυρισμού – αποκυήματος της φαντασίας του δήθεν πληροφοριοδότη σας, ακολούθησε μία εντελώς ποταπή και άνευ προηγουμένου προσωπική επίθεση εναντίον μου, θίγοντας όχι μόνο την τιμή και την υπόληψή μου, αλλά και την ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα μου.

Πιο αναλυτικά, το Δημοσίευμα με δαιμονοποιεί καθώς με παρουσιάζει ως ένα πρόσωπο που «απολαμβάνει τη χλιδή και την πολυτέλεια, επενδύοντας εκατομμύρια σε ένα διαμέρισμα με “θέα θάλασσα”», κατηγορούμενη για δήθεν «κραυγαλέα επίδειξη πλούτου», που «είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα». Μάλιστα, το Δημοσίευμα διαπνέεται από τόνο ειρωνικό και προσβλητικό για το πρόσωπό μου, καθώς μου αποδίδεται διαρκώς η μομφή ότι δήθεν κινούμαι «σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων», «μακριά από τις αγωνίες του μέσου πολίτη». Περιττό δε είναι να αναφερθεί ότι ο χυδαίος και ειρωνικός τίτλος του Δημοσιεύματος είναι επαρκής αφ’ εαυτού για την κατασυκοφάντησή μου και τον δημόσιο διασυρμό μου, επιφέροντας σε μένα σοβαρή ηθική βλάβη και ανεπανόρθωτη προσβολή της προσωπικότητάς μου.

Δεν αρκεστήκατε, ωστόσο, στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αναφέροντας ότι δήθεν αγόρασα πολυτελές διαμέρισμα στο «χωριό των πλουσίων» (όπως χαρακτηρίσατε το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού), αλλά η λασπολογία σας εξικνείται μέχρι του σημείου να αφήνετε υπονοούμενα για την πηγή προέλευσης των χρημάτων της «φανταστικής» αγοραπωλησίας.

Εντούτοις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το περιεχόμενο του Δημοσιεύματος είναι καταφανώς και απολύτως ψευδές, ανήθικο και συκοφαντικό, στοχεύει δε αποκλειστικά στο διασυρμό μου και μέσω αυτού στην πολιτική υποβάθμιση του συζύγου μου. Ο σκοπός, εξάλλου, του ανώνυμου συντάκτη του δημοσιεύματος καθίσταται ολοφάνερος από τις πλείστες αναφορές στο πρόσωπο του συζύγου μου.

Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας, την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ενώ, δηλαδή, μία απλή και ολιγόλεπτη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου αρκούσε για να καταπέσει ο ισχυρισμός περί αγοράς και να αποδειχθεί το έωλο των «αποκλειστικών πληροφοριών» σας, όπως φαίνεται δεν μπήκατε καν στον κόπο να διασταυρώσετε τις «πηγές» σας. Δεν γνωρίζετε, άραγε, πως στην ελληνική έννομη τάξη τηρείται σύστημα δημοσιότητας για την απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων, κατά το οποίο για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται μεταγραφή του πωλητηρίου συμβολαίου;

Είναι ολοφάνερο ότι ουδεμία διακρίβωση κάνατε διότι γνωρίζατε ότι πρόκειται για αποκύημα της φαντασίας του δήθεν πληροφοριοδότη σας. Επιδεικνύοντας πρωτοφανή κυνισμό, αντί να ενεργήσετε με τη στοιχειώδη επιμέλεια που η θέση σας επιβάλλει, προτιμήσατε να διαδώσετε ψευδείς και παντελώς ανυπόστατες πληροφορίες. Συγχρόνως, σπεύσατε να σχολιάσετε την ανύπαρκτη αυτή «αγορά» με περισσό ζήλο, παραδίδοντας σε εμένα (και εμμέσως τον σύζυγό μου) μαθήματα ηθικής, αφορμώμενοι από γεγονότα που ουδέποτε έλαβαν χώρα.

Προξενεί πραγματικά αλγεινή εντύπωση, όσο έκδηλη και αν είναι η απόπειρα φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης και ανέντιμης κομματικής λαφυραγωγίας, η πλήρης παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η εντεύθεν προσβολή της τιμής και της προσωπικότητάς μου από το παραπάνω απαράδεκτο, δυσφημιστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα. Είναι προφανές ότι δεν διστάσατε ούτε στιγμή να δημοσιεύσετε ψευδείς ειδήσεις σε βάρος μου, μπροστά στην ευκαιρία να δημιουργήσετε πολιτικές εντυπώσεις και να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας. Τούτο δε παρά την πλήρη γνώση σας για το ψεύδος των ισχυρισμών που διαδώσατε και με προφανή άμεσο σκοπό την διαπόμπευσή μου και την καταρράκωση της υπόληψής μου.

Ο λόγος της παρούσης αντίδρασής μου δεν αφορά μόνον την αυταπόδεικτη πρόθεση συκοφαντήσεώς μου και προσβολής της προσωπικότητάς μου, αλλά το γεγονός ότι η σε βάρος μου συκοφαντική επίθεση, με πολιτικό υπόβαθρο και με τελική στόχευση την πολιτική υπόσταση του συζύγου μου, πλήττει και την υπόσταση κάθε γυναίκας, η οποία είναι αδιανόητο όσο και ανήθικο να χρησιμοποιείται ως μέσον για να πληγεί μέσω αυτής ο σύζυγός της στην κοινωνική, επαγγελματική ή πολιτική διάσταση της δράσης του.

Μολονότι παρέλκει η αντίκρουση του προβληματισμού ως προς την προέλευση των χρημάτων της ανύπαρκτης «αγοραπωλησίας», προς διασκέδαση κάθε υποψίας επισημαίνω ότι ως σύζυγος πολιτικού προσώπου, έχω υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»), η οποία και εξετάζεται ενδελεχώς από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου. Συνεπώς, οι απαιτήσεις σας για «διαφάνεια και λογοδοσία» είναι όχι μόνον φαιδρές, αλλά και άνευ αντικειμένου.

Περαιτέρω, το δημοσίευμά σας έχει αναπαραχθεί από έτερους ιστοτόπους, αλλά και από λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στην πλατφόρμα TikTok) με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί εκθετικά το συκοφαντικό περιεχόμενό του σε άγνωστο πλήθος αναγνωστών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επίταση της προσβολής της τιμής και τις υπόληψής μου.

ΙΙΙ. Επειδή, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1178/1981 προβλέπει ότι: «ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω κι αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα ή η κατά το άρθρο 919 του ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος, ή, αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 εδάφ. α’ του Ν.2328/1995 στις περιπτώσεις του πιο πάνω άρθρου μόνου του Ν.1178/1981, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, συγκεκριμένα δε στα «δημοσιεύματα», κατά τον προαναφερόμενο Ν.1178/1981, περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Επειδή, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης του εντύπου, καθώς και ο εκδότης θεωρούνται ως αυτουργοί της αξιόποινης πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου, εκτός αν αποδείξουν ότι η δημοσίευση έγινε εν αγνοία τους [ΑΠ 465/2019], ενώ στην περίπτωση δημοσιευμάτων αναρτηθέντων σε ιστοτόπους, τη σχετική ευθύνη φέρει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας [ΑΠ 1389/2019].

Επειδή, το δικαίωμα δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων δεν είναι απεριόριστο, αλλά αντίθετα, υπόκειται σε περιορισμούς όταν το φιλοξενούμενο περιεχόμενο προσβάλλει παράνομα την τιμή και την υπόληψη τρίτων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η τέλεση εγκλημάτων κατά της τιμής, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 361 επ. ΠΚ, η δε τιμώρηση τέτοιων εγκλημάτων ακόμα και όταν διαπράττονται στο διαδίκτυο συνιστά θεμιτό και συνταγματικά ανεκτό περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης [ΠΠρΠειρ 27/2009, ΔιΜΕΕ 2009, σ. 65].

Επειδή, η ανάρτησή σας είναι κατάφωρα προσβλητική σε προσωπικό επίπεδο, παντελώς απρόκλητη και αναίτια.

Επειδή, η απόπειρα σύνδεσης του ονόματός μου με την αγορά διαμερίσματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, χωρίς την απαιτούμενη διασταύρωση των ανώνυμων και όλως αορίστων «πηγών» σας, παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και πλήττει βαρύτατα την τιμή και την υπόληψή μου.

Επειδή, οι συκοφαντικοί σε βάρος μου ισχυρισμοί παραμένουν ακόμα και σήμερα αναρτημένοι προς κοινή προβολή και χρήση στον ιστότοπο «www.voicenews.gr», του οποίου η πρώτη εξ υμών τυγχάνει ιδιοκτήτρια και ο δεύτερος εξ υμών διαχειριστής.

Επειδή, η επίκληση δήθεν δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος προς ενημέρωση του κοινού δεν εξαρκεί για να δικαιολογήσει τα ψεύδη που διεσπάρησαν εναντίον μου, πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που δεν τηρήθηκε ούτε στο ελάχιστο η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Επειδή, δεν πρόκειται να σας επιτρέψω να με διασύρετε προσωπικά και να προβαίνετε στην καταβαράθρωση της προσωπικότητάς μου, της τιμής και της υπόληψής μου, μέσω της αναπαραγωγής ψευδών, δυσφημιστικών και συκοφαντικών ισχυρισμών, όπως αυτών που ανερυθρίαστα αναρτήσατε, με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου.

Επειδή, οι παραπάνω ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις με εξέθεσαν ανεπανόρθωτα ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας και προσέβαλαν βάναυσα την προσωπικότητά μου, στοιχειοθετώντας παράλληλα την τέλεση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μου.

Επειδή, τα όσα αναρτήσατε, είναι απολύτως αναληθή και προσβλητικά της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ηθικής υπόληψής μου.

Επειδή, το δυσφημιστικό σε βάρος μου δημοσίευμα συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς μου κατ’ άρθρο 920 ΑΚ, και ως εκ τούτου θεμελιώνεται αξίωση αποζημίωσής μου σε βάρος σας, ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Επειδή, υπέχετε ποινική ευθύνη για την εν γνώσει σας διάδοση ψευδών ειδήσεων και χαρακτηρισμών σε βάρος μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

(α) Να απόσχετε άμεσα και δια παντός από οποιαδήποτε παρεμφερή αναφορά στο πρόσωπό μου και από οποιαδήποτε εκ νέου διάδοση προσβλητικών και δυσφημιστικών ισχυρισμών σε βάρος της προσωπικότητάς μου.

(β) Να προβείτε άμεσα σε επανόρθωση της προσβολής της προσωπικότητάς μου, μεριμνώντας παραχρήμα μετά την λήψη της παρούσας για την αφαίρεση του ανωτέρω ψευδούς, προσβλητικού και συκοφαντικού δημοσιεύματος από το διαδικτυακό ιστότοπό σας «www.voicenews.gr» καθώς και από κάθε άλλο σημείο στο διαδίκτυο όπου έχει αναπαραχθεί.

(γ) Να δημοσιεύσετε, αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας με άμεση ανάρτηση σε αντίστοιχη θέσεη στον ιστότοπο «www.voicenews.gr» το ακόλουθο επανορθωτικό κείμενο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 1718/1981:

«Σε προηγούμενη δημοσίευση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό μας, www.voicenews.gr, και ειδικότερα την 15.08.2025 και ώρα 16:09, υπό τον τίτλο «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΕΛΕΙ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ; Χλιδή Μαρέβας; την Ώρα που ο Λαός Πνίγεται στα Χρέη» υποστηρίξαμε ότι η κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι δήθεν προέβη σε αγορά διαμερίσματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Το σύνολο των ανωτέρω ισχυρισμών είναι ψευδές, δεν ερείδεται σε κανένα πραγματικό γεγονός ή στοιχείο και η μετάδοσή τους οφείλεται σε εσφαλμένη πληροφόρηση.

Λυπούμαστε πολύ και ανακαλούμε, μετά από πληρέστερη και ορθότερη ενημέρωση, αυτούς τους αναληθείς και άστοχους ισχυρισμούς, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από την κα. Γκραμπόφσκι για τη δημοσίευση των σε βάρος της αναληθών περιστατικών και τη διατύπωση των προσβλητικών κρίσεων”.

Άλλως, σας δηλώνω, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ότι θα προσφύγω στα αρμόδια αστικά και ποινικά Δικαστήρια, προς υπεράσπιση της τιμής, της ακεραιότητας, του κύρους και της αξιοπιστίας μου και προς αποκατάσταση της βλάβης που έχω υποστεί και θα υποστώ από την προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά σας.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

