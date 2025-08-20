ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για αμυντικές συμφωνίες Τουρκίας – Αιγύπτου: «Επιδείνωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας»

Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης για τη διαφαινόμενη συνεργασία της Τουρκίας με την Αίγυπτο εξέδωσε ο Τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Δημήτρης Μάντζος.

Στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «οι σημερινές αναφορές του τουρκικού και αραβικού Τύπου σε επικείμενη συμφωνία των Κυβερνήσεων Αιγύπτου και Τουρκίας για συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα και συμμετοχή του Καΐρου σε τουρκικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών, προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία».

«Η διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο -ειδικά στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας- απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, θέτει σε αμφιβολία τη συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου και την εξισορροπητική της λειτουργία έναντι της τουρκικής επέκτασης στη Βόρεια Αφρική, ενώ επιτείνει τον κίνδυνο διπλωματικού αποκλεισμού της χώρας μας -σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Λιβύη», συμπληρώνει ο κ. Μάντζος.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει, στο ανώτατο επίπεδο, τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα πραγματικά δεδομένα αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Οφείλει, δε, να απαντήσει κατά πόσον ο Πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα αυτά στη σημερινή συνομιλία του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής του Κινήματος.

Ιδιαίτερα αιχμηρός κατά της κυβέρνησης εμφανίζεται με ανάρτησή του και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. «Σύμφωνα με το έγκυρο The Arab Weekly, η Αίγυπτος, σε μια στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή, σχεδιάζει να συμμετάσχει, μαζι με Ισπανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην κατασκευή του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου στελθ ΚΑΑΝ», αναφέρει ο κ. Μανιάτης και αναρωτιέται: «η ελληνική κυβέρνηση, μέσω των υπηρεσιών της, ξέρει κάτι, ή πάλι από τον διεθνή τύπο θα ενημερωνόμαστε για θέματα σημαντικής εθνικής διάστασης;».

