Επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας στην υγειονομική ανισότητα – Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες (Video)

Κασσελάκης: «Ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται” – Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων» (photos/video)