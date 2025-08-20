search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 18:00

Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες (Video)

20.08.2025 18:00
kiriakos-mitsotakis-new

Tέλος στην ατιμωρησία όσων εμπλέκονται με τις πυρκαγιές βάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media.

Mέχρι στιγμής φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς, τονίζει o πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι πλέον οι ποινές αυστηροποιούνται και δεν αναστέλλονται.

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδος απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

