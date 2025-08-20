Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Το Ολύμπια, το ιστορικό Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στην οδό Ακαδημίας, επαναλειτουργεί μετά από ανακαίνιση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή πολιτιστικής άνθισης στην Αθήνα, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με την υποστήριξη του @opanda.gr και όλων όσων συνέβαλαν στην ταχεία αποκατάστασή του, το Ολύμπια, που επί δεκαετίες φιλοξενούσε την Εθνική Λυρική Σκηνή, ξαναπαίρνει τη θέση του στο κέντρο του πολιτιστικού χάρτη της πόλης, σηματοδοτώντας μια εποχή ανανέωσης και πολιτιστικής άνθισης στην Αθήνα.

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», το ιστορικό στολίδι της πόλης στην οδό Ακαδημίας, ξαναζωντανεύει!

Στις 5 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ανανεωμένο στις Αθηναίες και στους Αθηναίους. Η νέα σεζόν ξεκινάει με τη μεγάλη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Εθνικό Θέατρο.

Ευχαριστώ τον @opanda.gr και όλους όσοι συνέβαλαν στην ταχύτατη αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου που για πάνω από 50 χρόνια φιλοξενούσε την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο πολιτισμός ανθίζει ξανά στην Αθήνα!»

