search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 19:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 17:06

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

20.08.2025 17:06
XARIS-DOUKAS_1006

Το Ολύμπια, το ιστορικό Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στην οδό Ακαδημίας, επαναλειτουργεί μετά από ανακαίνιση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή πολιτιστικής άνθισης στην Αθήνα, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με την υποστήριξη του @opanda.gr και όλων όσων συνέβαλαν στην ταχεία αποκατάστασή του, το Ολύμπια, που επί δεκαετίες φιλοξενούσε την Εθνική Λυρική Σκηνή, ξαναπαίρνει τη θέση του στο κέντρο του πολιτιστικού χάρτη της πόλης, σηματοδοτώντας μια εποχή ανανέωσης και πολιτιστικής άνθισης στην Αθήνα.

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», το ιστορικό στολίδι της πόλης στην οδό Ακαδημίας, ξαναζωντανεύει!

Στις 5 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ανανεωμένο στις Αθηναίες και στους Αθηναίους. Η νέα σεζόν ξεκινάει με τη μεγάλη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Εθνικό Θέατρο.

Ευχαριστώ τον @opanda.gr και όλους όσοι συνέβαλαν στην ταχύτατη αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου που για πάνω από 50 χρόνια φιλοξενούσε την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο πολιτισμός ανθίζει ξανά στην Αθήνα!»

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: «Άμεσα μέτρα στήριξης αλλά και αποκατάστασης» (photos/video)

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

mitsotakis_sisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τη Γάζα

fwtia_ilia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας στην υγειονομική ανισότητα – Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επιθυμεί δικαίωμα βέτο στις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 19:36
plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

mitsotakis_sisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τη Γάζα

fwtia_ilia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

1 / 3