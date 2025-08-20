Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας πραγματοποιεί από το πρωί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με πρώτο σταθμό την Βούντενη της Πάτρας, όπου συζήτησε με πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δ. Κουτσούμπας καταλόγισε στην κυβέρνηση «εγκληματικές ευθύνες» λόγω της πλήρους απουσίας σχεδίου πρόληψης για τις πυρκαγιές και στάθηκε στην επόμενη μέρα και την ανάγκη διεκδίκησης όλων των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων που απαιτούνται όπως αποζημιώσεις 100% για όλες τις ζημιές. Στάθηκε και στην επίθεση της κυβέρνησης στην Δημοτική Αρχή και τον Κώστα Πελετίδη σημειώνοντας ότι αυτή «γύρισε μπούμερανγκ».

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μίλησαν ο Θύμιος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Αρκικού Διαμερίσματος Πάτρας, η Ρένα Σκαρλάτου, πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Πάτρας, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούντενης, ο Μιχάλης Τσεκούρας, κάτοικος της περιοχής Μπάλας και ο Αναστάσης Αρβανίτης, κάτοικος της περιοχής του Μπάλα και εργαζόμενος στον ΑΔΜΗΕ.

Κουτσούμπας: «Ο λαός μόνος του με τους φορείς και το Δήμο»

Ο ΓΓ του ΚΚΕ μίλησε μεταξύ άλλων για «επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να σώσει λαϊκές περιουσίες από τις φωτιές» και τόνισε πως «δυστυχώς για άλλη μια φορά επαληθεύτηκε αυτό που με πολλή ένταση, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ -και μέσα στη Βουλή και έξω απ’ αυτή, παντού- φωνάζαμε όλο το χρόνο, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ότι το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα χωριά και τις πόλεις μας, αλλά είναι ικανότατο για να δίνει υπερκέρδη στους μεγαλοβιομήχανους, στους ομίλους. Είναι ικανότατο να δίνει αβέρτα χρήματα, δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, για πολεμικούς εξοπλισμούς, να δίνει δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ και για να στέλνει αποστολές σε όλο τον κόσμο, στις πολεμικές εστίες».

Εδώ, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «έμεινε μόνος του ο λαός μαζί με τους μαζικούς φορείς του, τα σωματεία του, τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τις οργανώσεις του και με εθελοντική δουλειά, με αυτοθυσία για να σώσει τη ζωή του, το βιος του, για να σώσει τα παιδιά του και όλα αυτά που έχει καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια με χίλιους δυο κόπους, δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό το σύνθημα που όλοι όσοι μιλήσατε, είπατε, ότι “μόνο ο λαός σώζει το λαό”, γεννήθηκε πάλι μέσα στη φωτιά, μέσα στις πυρκαγιές, όταν πάλι μόνοι τους κάτοικοι έτρεχαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να σώσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να ανασάνουν, να ζήσουν και να μείνουν στον τόπο τους».

Εγκληματικές οι ευθύνες τις κυβέρνησης – Κύριο ζήτημα η πρόληψη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης τονίζοντας πως «η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σχολίασε επίσης «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;» ανέφερε

«Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του» πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης και στην επίθεση της κυβέρνησης στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας: «Θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι απ’ την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιος των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι ήταν μπροστά, όπως μπροστά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι για να σώσουν περιουσίες, ήταν μπροστά οι εθελοντές.

Εμείς, ως κομματική οργάνωση εδώ, δώσαμε εντολή όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι φίλοι του κόμματος να βρεθούν μπροστά σ’ αυτόν τον αγώνα για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων της περιοχής. Και ήταν μπροστά πάνω από 15 επιτροπές εθελοντών πυροσβεστών εδώ, από 10 και 15 άτομα. Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρέθηκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Τους συγχαίρουμε όλους αυτούς.

Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα απ’ τα laptop τους και το διαδίκτυο, δεν ζουν τον μόχθο τον πόνο του ελληνικού λαού, του αγρότη, του εργάτη, του επαγγελματία, της γυναίκας που παλεύει σε άσχημες συνθήκες, χωρίς καμιά στήριξη από το κράτος και τα υπουργεία τους».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους κατοίκους σε συστράτευση για τη διεκδίκηση των μέτρων που επείγει να παρθούν στις πυρόπληκτες περιοχές τονίζοντας την ανάγκη για «πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, για 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές, για ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις χωρίς περικοπές χωρίς δόσεις που δεν ξέρουν αν και πότε θα τις πάρουν οι αγρότες. Για να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη στις τράπεζες, άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες οι εργαζόμενοι της περιοχής».

