Μαρινάκης: Δεν θα στείλουμε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία – Μόνιμα τα μέτρα της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους

Θετική ήταν η αποτίμηση των δύο τηλεδιασκέψεων (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο),όπου πήρε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχαν σαν αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τόνισε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο, ούτε και σχεδιάζεται, για αποστολή ειρηνευτικής στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σχολιάζοντας τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως: «Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία.

Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων.

Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα».

Τι είπε για ΔΕΘ και πυρκαγιές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και για μόνιμα μέτρα, με επίκεντρο την ενίσχυση εισοδημάτων της μέσης οικογένειας.

Συμπλήρωσε ότι «θα σταθούμε πολύ παραπάνω στις οικογένειες.

Πρέπει να δώσουμε μία μεγάλη μάχη για να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδί αυτούς που έχουν κάνει παιδί και θέλουν να κάνουν παραπάνω παιδιά».

Για τους συνταξιούχους τόνισε πως: «Όποιος αποφάσεις ληφθούν για το συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα δεν θα μιλάμε για επιδόματα και θα έχουν μία λογική διεύρυνσης της κλίμακας των δικαιούχων.

Έχουμε καταφέρει και έχουμε εδώ σε κάθε χρόνο ένα επίδομα που είναι ίσο με το ποσό που έχαναν όσοι είχα την προσωπική διαφορά μία απίστευτη αδικία της κυβέρνησης Τσίπρα και ένα μέτρο θηλιά στο λαιμό των συνταξιούχο δεν αφήσαμε ούτε ένα χρόνο αβοήθητους του συνταξιούχους».

Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, επισήμανε μεταξύ άλλων πως: «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με 18.000 πυροσβέστες που καλύπτει πλήρως στις οργανικές θέσεις έχει τον τρίτο καλύτερο αριθμό στην Ευρώπη πυροσβεστών με βάση τον πληθυσμό της.

Από 61 εναέρια μέσα έχει 82. Σε επίπεδο μέσων είμαστε στην καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια με στόχο κάθε χρονιά να είναι καλύτερη.

Για εμένα όποιος και αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα αμφισβητεί το 112 και της λογικές εκκενώσεων και το χειρότερο να καλεί τον κόσμο σε ανυπακοή είναι ότι πιο επικίνδυνο μπορεί να υπάρξει πολιτικά στη χώρα.

Το 112 είναι παρακαταθήκη για τη χώρα.

Είναι θλιβερό να το ακούμε ήρθε για να μείνει θα επενδύσουμε πάνω στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και το πρώτο μέλημα όσο είμαστε εμείς τα πράγματα κάθε φορά που ξεσπάει μία πυρκαγιά είναι να σώζονται οι ανθρώπων οι ζωές.

Είναι ντροπή οποιοσδήποτε να αμφισβητεί το 112 και να καλεί τον οποιονδήποτε σε ανυπακοή».

