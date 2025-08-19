Ουκρανία: Πώς ο Ζελένσκι βγήκε αλώβητος από τον Λευκό Οίκο – και «αγόρασε» και χρόνο

Σε αντίθεση με την συνάντηση του περασμένου Φεβρουαρίου, που χαρακτηρίστηκε από νεύρα και συγκρούσεις, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκαν αποφασισμένοι να μην εμφανιστούν εχθρικοί, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ τους.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το BBC, o Ζελένσκι φορούσε κοστούμι με γιακά (αν και όχι κλασικού τύπου) και ο Τραμπ του έκανε κοπλιμέντο για την ενδυμασία του. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη «ευχαριστώ», κάτι που σίγουρα άρεσε στον οικοδεσπότη του. Στην πρώτη του εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι μίλησε λίγο – ή ίσως δεν ήθελε να μιλήσει, φοβούμενος ότι αυτά που είχε να πει ήταν διαφορετικά από αυτά που ήθελε να ακούσει ο Τραμπ.

Οι διαφορές φάνηκαν αργότερα, όταν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εμφανίστηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνόδευσαν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, παρόλο που ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση. Ο Ζελένσκι παρέμεινε εμφανώς σιωπηλός σχετικά με το θέμα.

Ασφάλεια και τριμερής

Από όσα είπαν οι ηγέτες, φαίνεται ότι οι συζητήσεις τους πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στις προοπτικές για μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν. Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις που συζητήθηκαν, ούτε για το πώς η συνάντηση με τον Πούτιν θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις εγγυήσεις ασφάλειας ως απαραίτητη «αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου έξω από τον Λευκό Οίκο, είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 90 δισ. δολαρίων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον για την αγορά αμερικανικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών συστημάτων, αντιπυραυλικών συστημάτων και άλλων όπλων. Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν ουκρανικά drones, κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αν και δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία, ο Ζελένσκι είπε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Ο Ουκρανός ηγέτης, ωστόσο, ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει για την πιθανή συνάντησή του με τον Πούτιν, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του και, αν η Μόσχα συμφωνούσε, ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι. «Η Ουκρανία δεν θα σταματήσει ποτέ την πορεία προς την ειρήνη», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία.

Το εδαφικό ζήτημα

Ένα θέμα που οι ηγέτες φαινόταν απρόθυμοι να θίξουν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης ήταν οι πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι έδειξε στον Αμερικανό ομόλογό του έναν χάρτη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει λιγότερο από το 1% του ουκρανικού εδάφους τα τελευταία 1.000 ημέρες. Αυτό ήταν νέο για τον Λευκό Οίκο, είπε. Και προφανώς βοήθησε να αλλάξει η διάθεση του Τραμπ. «Έχω αγωνιστεί με αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι απέρριψε αυτό που έδειχνε ο χάρτης του Οβάλ Γραφείου ως εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι έχει καταληφθεί τόσο πολύ έδαφος αυτή τη φορά. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικά», τόνισε. Ο Ουκρανός ηγέτης φάνηκε ως επί το πλείστον αισιόδοξος για την τελευταία του εμφάνιση στο Λευκό Οίκο, περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον Τραμπ ως «θερμή». Η αισιοδοξία του, ωστόσο, φάνηκε σκόπιμή, καθώς προσπάθησε να αποφύγει την επανάληψη της τελευταίας του επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο και να πείσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή θέση για το τέλος του πολέμου.

Αλλά ίσως το βασικό αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι βοήθησε την Ουκρανία να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν μετά την πρώτη του συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες υποδηλώνει ότι η Ρωσία κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο. Παρά τους διαδεδομένους φόβους, δεν συνέβη καμία καταστροφή στις συνόδους κορυφής στην Αλάσκα και την Ουάσιγκτον – τουλάχιστον από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο και νοσοκομείο από επιδρομή ουκρανικών drones

ΗΠΑ: Ο Μεξικανός «βαρόνος» των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» αποφασίζει να δηλώσει ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 4,5 εκατ. εθνοφυλάκων αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ