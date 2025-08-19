Aντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση των Πούτιν-Ζελένσκι: Οι εδαφικές διεκδικήσεις, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο Αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι η συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από τριάμισι χρόνια πολέμου.

Ο Τραμπ και οι προσκεκλημένοι του «συζητήσαμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, εγγυήσεις που θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας μέσω του NATO και του μηχανισμού του για τη συλλογική άμυνα, το περίφημο άρθρο 5.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

Οι συνομιλίες διακόπηκαν για κάποια ώρα προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν κατά τη διάρκεια 40λεπτης τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα την ιδέα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης στις συνομιλίες για την επίλυση της ένοπλης σύρραξης στην Ουκρανία, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

«Συζητήθηκε η ιδέα πως θα είχε αξία να εξερευνηθεί η πιθανότητα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς», ή με άλλα λόγια το ποιοι συμμετέχουν στις «απευθείας διαπραγματεύσεις», ανέφερε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ζελένσκι για συνάντηση με Τραμπ: Η καλύτερη συζήτηση έως τώρα

«Θεωρώ πως είχαμε πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ήταν αληθινά η καλύτερη» ως τώρα, ανέφερε από την πλευρά του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους χθες το απόγευμα.

Πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών, οι δυο άνδρες είχαν διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, όπου απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις δημοσιογράφων και εκφράστηκαν σε εγκάρδιο τόνο, σε θεαματική αντίθεση με τη δημόσια ταπείνωση που υπέστη ο κ. Ζελένσκι στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές σας για να λάβουν τέλος οι σκοτωμοί και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», είπε ο Ζελένσκι, στον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προσάψει την προηγούμενη φορά πως δεν έδειχνε την ευγνωμοσύνη που όφειλε για την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι φάνηκαν να κάνουν συνειδητή προσπάθεια για να δημιουργήσουν την καλύτερη διάθεση στον Τραμπ μετά τη συνάντησή του, χωρίς απτά αποτελέσματα, με τον Πούτιν την Παρασκευή, όταν ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκανε καμιά ουσιαστική παραχώρηση δημόσια.

Το μαύρο σακάκι του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι φόρεσε μαύρο σακάκι και μαύρο πουκάμισο όταν πήγε στον Λευκό Οίκο και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ, που δίνει σημασία στο πρωτόκολλο, τον επαίνεσε για την εμφάνισή του υποδεχόμενος τον καλεσμένο του. Η εμφάνιση του τον Φεβρουάριο –όταν είχε πάει με στρατιωτικού τύπου περιβολή όπως συνηθίζει– είχε επικριθεί από τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο και οπαδούς του.

Οι προσκεκλημένοι του Τραμπ, όπως και ο Ζελένσκι, φρόντισαν να τον ευχαριστήσουν για τις μεσολαβητικές προσπάθειές του.

Ζελενσκι: Η Δύση θα επισημοποιήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εντός δέκα ημερών

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια.

Πρόσθεσε πως «αναμένει» ότι κατόπιν θα γίνει τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία. Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας. Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν. Προσπαθώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση του προϋπολογισμού μας»

«Δεν υπάρχει ημερομηνία για συνάντηση με τον Πούτιν. Αν η Ρωσία προτείνει θα γίνει αποδεκτή», κατέληξε ο Ζελένσκι στις δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο.

Μερτς: Να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός προτού συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις

Νότες που δεν ταίριαζαν και πολύ με τις υπόλοιπες ήταν οι τοποθετήσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που επέμεινε στην ανάγκη να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός προτού συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις — κάτι που δεν βρίσκει απαραίτητο ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Ας εργαστούμε γι’ αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», είπε ο Μερτς, καθώς η πιο αιματηρή ένοπλη σύρραξη στο έδαφος της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζεται, με επιδρομές drones και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που πιθανόν εν αγνοία του κατέγραψε μικρόφωνο, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Στο άνευ προηγουμένου διπλωματικό μπαλέτο ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αφίχθησαν ο ένας μετά τον άλλο στον Λευκό Οίκο για να σταθούν γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι είπε ξανά χθες, προτού πάει στην αμερικανική προεδρία, πως η Ρωσία δεν πρέπει να «επιβραβευτεί» για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν έχει ενστερνιστεί ποτέ δημόσια την άποψη ότι η Μόσχα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον πόλεμο, αναφέρθηκε ξανά χθες στο ζήτημα της «ανταλλαγής εδαφών».

Ο Μακρόν διαβεβαίωσε πως το ακανθώδες θέμα αυτό δεν συζητήθηκε «καθόλου» χθες. Απαίτησε εξάλλου να επιβληθούν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει «η διπλωματία», μερικές ώρες μετά τις πολυμερείς συνομιλίες.

Ενώ ο Μερτς επέμεινε στο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

