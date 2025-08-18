Συρία: Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τις δεκαετίες διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ

Ο πρόεδρος μιας συριακής επιτροπής για τους αγνοουμένους δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι ενδέχεται να εξαφανίστηκαν κατά τις δεκαετίες της διακυβέρνησης της χώρας από την οικογένεια Άσαντ και κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.

Ο Μοχάμεντ Ρέντα Τζάλχι, ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής που συγκροτήθηκε τον Μάιο, είπε ότι η έρευνα, με βάση την εντολή που έχει λάβει, ξεκινά από το 1970, τη χρονιά που ανέλαβε την εξουσία ο Χαφέζ αλ Άσαντ, και φτάνει μέχρι και σήμερα.

«Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν κυμαίνεται μεταξύ 120.000-300.000. Ο αριθμός ενδέχεται να είναι και υψηλότερος», είπε στο επίσημο πρακτορείο SANA.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, το 2011, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από τον τότε πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον γιο του Χαφέζ. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστών ανταρτών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όλες οι πλευρές κατηγορήθηκαν για ωμότητες – όπως η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ και προχωρούσε σε βιαιοπραγίες και συνοπτικές εκτελέσεις.

«Έχουμε έναν χάρτη που καταγράφει περισσότερους από 63 ομαδικούς τάφους στη Συρία», είπε ο Τζάλχι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τους αγνοουμένους.

Χιλιάδες κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν μετά την πτώση του Άσαντ όμως πολλοί Σύροι αναζητούν μέχρι και σήμερα τα ίχνη συγγενών τους που έχουν εξαφανιστεί. Τον Ιανουάριο, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλιαριτς είπε ότι θα ήταν «κολοσσιαία πρόκληση» να βρεθούν οι αγνοούμενοι του εμφυλίου πολέμου. Η ΔΕΕΣ έχει καταγράψει και αναζητά 43.000 ανθρώπους, όμως ο αριθμός αυτός είναι πιθανότατα πολύ μικρότερος από τον συνολικό αριθμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πέθαναν υπό κράτηση, από βασανιστήρια ή λόγω των άθλιων συνθηκών στις συριακές φυλακές, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

