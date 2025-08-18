Ζελένσκι: Με μαύρο σακάκι εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο – Η… έγκριση Τραμπ και το «καρφί» σε δημοσιογράφο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε… καθυστερημένα στον Λευκό Οίκο φορώντας ένα ολόμαυρο κοστούμι, χωρίς γραβάτα για την συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιλογή της ενδυμασίας του, με σακάκι και μαύρο πουκάμισο, σχολιάστηκε θετικά αυτή τη φορά από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενέκρινε την εμφάνισή του.

Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται χωρίς το γνωστό στρατιωτικό κοστούμι που φορά και φυσικά αυτό είναι κάτι που σχολιάστηκε και από τους δημοσιογράφους. Ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε επίσης να σχολιάζει ότι πρόκειται για «ένα ωραίο κοστούμι». Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ φορούσε κόκκινη γραβάτα, κάτι που θεωρείται ένδειξη ότι υπάρχει πρόθεση για … διπλωματία και διάλογο.

Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού ηγέτη έχει βαρύτητα, καθώς στην προηγούμενη συνάντηση των δύο πλευρών, τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε σχολιάσει ειρωνικά τη στρατιωτικού τύπου εμφάνιση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι «πολύ επίσημα ντυμένος σήμερα».

Σύμβουλος του Τραμπ σχολίασε στο Axios—χιουμοριστικά—ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανιστεί με κοστούμι, προσθέτοντας ωστόσο πως «δεν το περιμένουμε». Ένας άλλος συνεργάτης του Αμερικανού ηγέτη σημείωσε ότι «ιδανικά θα φορούσε και γραβάτα, αλλά ούτε αυτό το περιμένουμε», τονίζοντας ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε ενοχληθεί περισσότερο από την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι στην προηγούμενη συνάντηση, παρά ο ίδιος ο Τραμπ.

Η σημειολογική σημασία πίσω από την ενδυμασία

Ο πρόεδρος Ζελένσκι φορά μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Η εμφάνισή του αυτή έχει και σημειολογική σημασία καθώς τα εδάφη που φαίνεται να χάνει η Ουκρανία είναι αρκετά… (σ.σ η εκχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αξιώσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν) ωστόσο φαίνεται να δείχνει ότι ίσως δεν θέλει να χάσει περισσότερα…και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που άφησε στην ντουλάπα το στρατιωτικό του κοστούμι. Παρόλα αυτά δεν φόρεσε γραβάτα και οι μορφασμοί του ήταν χαρακτηριστικοί στο Οβάλ γραφείο παρά τα γέλια που υπήρξαν ανάμεσα στις πρώτες αμήχανες δηλώσεις.

Το κλίμα ήταν πιο φιλικό σε σύγκριση με την πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο, με τον δημοσιογράφο που του είχε «επιτεθεί» για το γεγονός ότι δεν είχε φορέσει κοστούμι τον περασμένο Φεβρουάριο, να εκφράζεται με κολακευτικά λόγια.

«Φαίνεσαι υπέροχος με αυτό το κοστούμι», είπε ο Μπράιαν Γκλεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει και να λέει: «Είπα το ίδιο πράγμα».

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος θύμισε τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά, ο Ουκρανός ομόλογός του απάντησε ότι το θυμάται, με τον δημοσιογράφο να απολογείται και τον Ζελένσκι να του απαντά αστειευόμενος ότι θυμάται πώς εκείνος φορούσε τα ίδια ρούχα και τότε. «Εγώ άλλαξα, εσύ όχι», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από σχετική ερώτηση που δέχτηκε από τον δημοσιογράφο, επιβεβαίωσε ότι θα διεξαγάγει εκλογές όταν θα είναι σε θέση να το κάνει.

🎙Journaliste à Zelensky : « Vous êtes magnifique dans ce costume ! »



🗣Trump : « J’ai dit la même chose ! C’est celui qui vous a attaqué la dernière fois. »



🗣Zelensky au journaliste : « Je m’en souviens. Vous portez le même costume. J’ai changé le mien. » https://t.co/5w9y2pyPOE pic.twitter.com/Y56rZvcjGe — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) August 18, 2025

