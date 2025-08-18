H… ενδυμασία Ζελένσκι στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Το ζήτημα της ενδυμασίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων πριν από τις συνομιλίες της Δευτέρας μεταξύ του Ουκρανού ηγέτη και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι δεν θα έπρεπε να φτάσει φορώντας τη συνηθισμένη στρατιωτική του ενδυμασία.

Ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε όταν ο Ζελένσκι έφτασε φορώντας στρατιωτικά ρούχα στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, αστειευόμενος καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε ότι είχε «ντυθεί επιμελώς».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της καταστροφικής συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από έναν δεξιό δημοσιογράφο γιατί δεν φορούσε κοστούμι. Απάντησε ότι θα φορούσε «κοστούμι» όταν τελείωνε ο πόλεμος.

Σε επόμενες συναντήσεις με τον Τραμπ φέτος, ωστόσο, ο Ζελένσκι φορούσε πιο επίσημα ρούχα, συμπεριλαμβανομένης της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό και σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι έχουν κάνει πολλά βήματα για την αποκατάσταση της σχέσης τους και ο Ουκρανός ηγέτης έχει δεχτεί συμβουλές από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για το πώς να προσεγγίσει καλύτερα τον Αμερικανό ομόλογό του.

