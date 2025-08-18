search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 17:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 16:37

H… ενδυμασία Ζελένσκι στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

18.08.2025 16:37
trump zelensky

Το ζήτημα της ενδυμασίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων πριν από τις συνομιλίες της Δευτέρας μεταξύ του Ουκρανού ηγέτη και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι δεν θα έπρεπε να φτάσει φορώντας τη συνηθισμένη στρατιωτική του ενδυμασία.

Ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε όταν ο Ζελένσκι έφτασε φορώντας στρατιωτικά ρούχα στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, αστειευόμενος καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε ότι είχε «ντυθεί επιμελώς».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της καταστροφικής συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από έναν δεξιό δημοσιογράφο γιατί δεν φορούσε κοστούμι. Απάντησε ότι θα φορούσε «κοστούμι» όταν τελείωνε ο πόλεμος.

Σε επόμενες συναντήσεις με τον Τραμπ φέτος, ωστόσο, ο Ζελένσκι φορούσε πιο επίσημα ρούχα, συμπεριλαμβανομένης της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό και σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι έχουν κάνει πολλά βήματα για την αποκατάσταση της σχέσης τους και ο Ουκρανός ηγέτης έχει δεχτεί συμβουλές από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για το πώς να προσεγγίσει καλύτερα τον Αμερικανό ομόλογό του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

Βουδαπέστη και Κίεβο ανταλλάσσουν σκληρές ανακοινώσεις μετά από επίθεση σε αγωγό μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία

Μέση Ανατολή: «Απαραίτητοι 50.000 θάνατοι» στη Γάζα, λέει Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio kastorias
ΚΟΣΜΟΣ

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

trump-zelenskyy-123
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε επικίνδυνα νερά» ο Ζελένσκι αλλά με… νταντάδες στον Λευκό Οίκο, κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ- «Μεγάλη μέρα» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

tank
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ρωσία, συμμαχία; – Οργή στο Κίεβο με βίντεο ρωσικού τανκ να ανεμίζει την αμερικανική σημαία στην πρώτη γραμμή

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Τρία teasers για τις «Σέρρες» και τον β’ κύκλο επεισοδίων (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 17:32
nosokomeio kastorias
ΚΟΣΜΟΣ

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

trump-zelenskyy-123
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε επικίνδυνα νερά» ο Ζελένσκι αλλά με… νταντάδες στον Λευκό Οίκο, κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ- «Μεγάλη μέρα» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

1 / 3