ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 15:39

Βουδαπέστη και Κίεβο ανταλλάσσουν σκληρές ανακοινώσεις μετά από επίθεση σε αγωγό μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία

Druzhba

Η ροή ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία διακόπηκε τη Δευτέρα μετά από επίθεση στην υποδομή του πετρελαιαγωγού Druzhba, σύμφωνα με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Szijjártó Péter καταδίκασε την επίθεση, για την οποία κατηγόρησε στην Ουκρανία, και είπε ότι μίλησε με τον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας για την αποκατάσταση ενός σταθμού μετασχηματισμού, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να ξέρει πότε θα ξαναρχίσουν οι ροές πετρελαίου.

«Αυτή η τελευταία επίθεση κατά της ενεργειακής μας ασφάλειας είναι εξωφρενική και απαράδεκτη», δήλωσε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του, η οποία δεν διευκρίνισε πού έλαβε χώρα η επίθεση.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλη ποσότητα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μέσω του νότιου κλάδου του αγωγού Druzhba, σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

Η προμήθεια πετρελαίου της Σλοβακίας μέσω του αγωγού Druzhba έχει επίσης ανασταλεί, δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ο σλοβακικός φορέας εκμετάλλευσης αγωγών Transpetrol, προσθέτοντας: «Η εταιρεία μας δεν έχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον λόγο της αναστολής, ο οποίος βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμιχα, απάντησε στην κριτική της Ουγγαρίας σε δήλωσή του τη Δευτέρα, αλλά δεν σχολίασε άμεσα την διακοπή του αγωγού.

«Είναι η Ρωσία, όχι η Ουκρανία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και αρνείται να τον τερματίσει», δήλωσε ο Σίμιχα.

