Μέση Ανατολή: «Απαραίτητοι 50.000 θάνατοι» στη Γάζα, λέει Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός

Νέο σοκ προκαλούν δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023, καθώς δείχνουν ότι η ισοπέδωση της Γάζας και ο λιμός των κατοίκων της αποτελούσαν εξαρχής μέρος του πλάνου – ή εν πάση περιπτώσει, της εκδίκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, ηχητικά αρχεία που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών εμφανίζεται να λέει ότι ο θάνατος δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Γάζα είναι «απαραίτητος και αναγκαίος για τις μελλοντικές γενιές». «Για όλα όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, για κάθε ένα άτομο στις 7 Οκτωβρίου, πρέπει να πεθάνουν 50 Παλαιστίνιοι», δήλωσε ο υποστράτηγος του Ισραηλινού Στρατού (IDF) Αχαρόν Χαλίβα στις ηχογραφήσεις που δημοσίευσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12. «Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι παιδιά».

«Το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη 50.000 νεκροί στη Γάζα είναι απαραίτητο και απαιτείται για τις μελλοντικές γενιές», είπε ο Χαλίβα στις ηχογραφήσεις. Δεν είναι σαφές πότε μίλησε, αλλά ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπέρασε τους 50.000 τον Μάρτιο. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή – κάθε τόσο, χρειάζονται μια Νακμπά για να νιώσουν το τίμημα», είπε ο Χαλίβα. Η Νακμπά, ή «καταστροφή» στα αραβικά, είναι ένα καθοριστικό γεγονός στην ιστορία των Παλαιστινίων, όταν περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους από ένοπλες εβραϊκές ομάδες το 1948, κατά τη διάρκεια της ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ.

Ο Χαλίβα ήταν επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άτομα και άλλα 250 απήχθησαν. Παραιτήθηκε από τη θέση του τον Απρίλιο του 2024 λόγω της «ευθύνης ηγεσίας» του, γινόμενος ο πρώτος ανώτερος αξιωματικός του IDF που το έπραξε. Οι ηχογραφήσεις φαίνεται να προέρχονται από συνομιλίες με τον Χαλίβα, αλλά το Channel 12 δεν προσδιορίζει το πρόσωπο με το οποίο μιλά ο συνταξιούχος αξιωματικός.

Ο κεντρικός ισχυρισμός του Χαλίβα σε όλες τις ηχογραφήσεις είναι ότι ο ισραηλινός στρατός δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις αποτυχίες που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Κατηγορεί την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και την Shin Bet, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, για την πεποίθησή τους ότι η Χαμάς δεν θα πραγματοποιούσε επίθεση. Σε δήλωση του στο ισραηλινό Channel 12, ο Χαλίβα είπε ότι οι ηχογραφήσεις έγιναν σε «κλειστό φόρουμ, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το μετανιώσω».

Ο Χαλίβα χαρακτήρισε τις ηχογραφήσεις «αποσπάσματα μερικών πραγμάτων, που δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν την πλήρη εικόνα – σίγουρα όταν πρόκειται για πολύπλοκα, λεπτομερή ζητήματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι άκρως απόρρητα». Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις για τον πόλεμο στη Γάζα και τα νέα του σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου «έχασε τον έλεγχο» και ότι η κατάληψη της πόλης της Γάζας θα ήταν «απολύτως, απολύτως απαράδεκτη».

Την Παρασκευή, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Jyllands-Posten ότι «ο Νετανιάχου είναι πλέον ο ίδιος το πρόβλημα». Σε δήλωσή της, η Χαμάς καταδίκασε τις δηλώσεις του Χαλίβα και ανέφερε ότι η ηχογράφηση «επιβεβαιώνει ότι τα εγκλήματα κατά του λαού μας είναι αποφάσεις υψηλού επιπέδου και επίσημη πολιτική της πολιτικής και ασφαλείας ηγεσίας του εχθρού».

Μια έκθεση της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα «συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά της γενοκτονίας». Τον περασμένο μήνα, δύο ισραηλινές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησαν επίσης το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το συμπέρασμα αυτό είναι «εντελώς αβάσιμο». Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για γενοκτονία, λέγοντας ότι ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Διαβάστε επίσης

Ιταλία: Τραγωδία με δύο νεκρά βρέφη σε νοσοκομείο – Φόβοι ότι μολύνθηκαν από σαπούνι πιάτων

Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Σε κλοιό ο Ζελένσκι πριν πάει στο Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ πιέζει για παραχωρήσεις και ο Πούτιν βομβαρδίζει την Ουκρανία (videos)