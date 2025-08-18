Σε κλοιό ο Ζελένσκι πριν πάει στο Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ πιέζει για παραχωρήσεις και ο Πούτιν βομβαρδίζει την Ουκρανία (videos)

Η Ρωσία σκότωσε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους σε κύμα επιθέσεων σε δεκάδες ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις λίγες ώρες πριν από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίων ηγετών, αναφέρει το Politico.

Τα drones και οι πύραυλοι της Μόσχας έπληξαν το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και την Οδησσό αργά την Κυριακή και νωρίς τη Δευτέρα, στοχεύοντας πολυκατοικίες και άλλες υποδομές πολιτών, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στο Χάρκοβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ τουλάχιστον 17 ακόμη τραυματίστηκαν, έγραψε ο περιφερειάρχης στο Telegram.

Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανάρτησε εικόνες και βίντεο από την επίθεση στο Χάρκοβο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου φαίνεται πολυκατοικία να καίγεται, ενώ συνεργεία διάσωσης έψαχναν μέσα στα χαλάσματα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Μεγάλα τμήματα της περιοχής στα σύνορα με τη Ρωσία παραμένουν υπό κατοχή από ρωσικά στρατεύματα, όμως η Ουκρανία διατηρεί κρίσιμες αμυντικές οχυρώσεις στην περιοχή. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα απαίτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στη Ζαπορίζια, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση, ενώ στην Οδησσό ένας νυχτερινός βομβαρδισμός προκάλεσε φωτιά σε ενεργειακή εγκατάσταση.

Ο καταιγισμός επιθέσεων σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπου συζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για την πρώτη κατ’ ιδίαν σύνοδο του ρώσου ηγέτη με αμερικανό πρόεδρο από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Πάντα θεωρούσαμε και συνεχίζουμε να θεωρούμε τον ουκρανικό λαό αδέρφια και αδερφές μας», είπε ο Πούτιν στη σύνοδο, χαρακτηρίζοντας τον ολοκληρωτικό πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε πριν από τριάμισι χρόνια και που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς, «τραγωδία».

Ο Ζελένσκι βρίσκεται τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για δικές του συνομιλίες με τον Τραμπ και θα συνοδεύεται από ομάδα ευρωπαίων ηγετών, ανάμεσά τους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Τραμπ άσκησε πίεση στον Ζελένσκι να δεχθεί μια διαπραγματευτική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με ανάρτηση στο Truth Social αργά την Κυριακή. Ανέφερε ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί η Κριμαία και να αποκλειστεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στον Πούτιν.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά», έγραψε ο Τραμπ.

