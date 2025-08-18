Νεκρός πυροσβέστης στην Ισπανία – Τεράστιες δασικές πυρκαγιές

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας Καστίλλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Χ ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» ενός οχήματος που μετέφερε νερό.

🚨🇪🇸 Spain declares national emergency as MASSIVE wildfires sweep across regions, scorching land, destroying homes & forcing evacuations.

Strong winds & record heat fuel the blaze. #Spain #Wildfires #ClimateCrisis pic.twitter.com/uaDcHfD6zx — News Ware🌐 (@24Newsware) August 18, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το όχημα αυτό απομακρυνόταν από μια πυρκαγιά και βρισκόταν σε έναν δασικό δρόμο με μεγάλη κλίση. «Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε το ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε μια απότομη πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

