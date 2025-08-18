search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:37
ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 11:34

Νεκρός πυροσβέστης στην Ισπανία – Τεράστιες δασικές πυρκαγιές

18.08.2025 11:34
sp[ain new

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας Καστίλλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Χ ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» ενός οχήματος που μετέφερε νερό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το όχημα αυτό απομακρυνόταν από μια πυρκαγιά και βρισκόταν σε έναν δασικό δρόμο με μεγάλη κλίση. «Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε το ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε μια απότομη πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

