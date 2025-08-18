search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 10:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 10:24

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

18.08.2025 10:24
gaza-paidia

Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά πως το Ισραήλ διεξάγει «μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού» στη Γάζα, σε έκθεσή της.

Την ίδια ώρα που ο ΟΗΕ και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις συνεχίζουν να προειδοποιούν για επικείμενο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αυτή η εκστρατεία του Ισραήλ καταστρέφει «συστηματικά την υγεία, την ευημερία, τον κοινωνικό ιστό» στη Γάζα, τόνισε η ΜΚΟ αφού συνομίλησε με 19 Παλαιστίνιους της Γάζας που ζουν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων και με δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού που παρέχει φροντίδα σε παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του AFP να σχολιάσουν την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Σκόπιμο αποτέλεσμα πολιτικής»

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε επιβεβαιώνουν ότι «ο φονικός συνδυασμός πείνας και ασθενειών δεν είναι μια ατυχής συνέπεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στη Γάζα.

«Είναι το σκόπιμο αποτέλεσμα σχεδίων και πολιτικών που οργάνωσε και εφαρμόζει το Ισραήλ τους τελευταίους 22 μήνες προκειμένου να επιβάλει σκοπίμως στους Παλαιστίνιους της Γάζας συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή- γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα», υπογράμμισε η ΜΚΟ.

Τον Απρίλιο η Διεθνής Αμνηστία είχε κατηγορήσει τις ισραηλινές αρχές ότι διαπράττουν «γενοκτονία σε απευθείας μετάδοση» στη Γάζα, καταγγελίες τις οποίες το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμα ψεύδη».

Η Cogat, η υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, εκτίμησε στις 12 Αυγούστου ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας απορρίπτοντας τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τους νεκρούς λόγω της πείνας.

Διαβάστε επίσης:

Τι φοβάται η Ευρώπη από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και σπεύδει στην Ουάσιγκτον   

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες

Ουκρανία: Και η Μόσχα θέλει εγγυήσεις ασφαλείας, λέει Ρώσος διπλωμάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_zelensky_1808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία αφήνουν τον Ζελένσκι με μόνο κακές επιλογές

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

qantas new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

davidbowie_ap_file
ΜΟΥΣΙΚΗ

Podcast αφερωμένο στον David Bowie με παρουσιάστρια την Kate Moss

gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 10:39
trump_zelensky_1808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία αφήνουν τον Ζελένσκι με μόνο κακές επιλογές

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

qantas new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

1 / 3